EU-frist har utløpt: Gummi-forbudet kan komme i september

I april stemte en EU-komité fram et forbud mot tilsatt mikroplast i blant annet kunstgress. Da skulle saken ut på høring. Nå er muligheten til å komme med innspill og innspill over.

I Oslo er blant annet banene til Skeid på Nordre Åsen og Lyn på Kringsjå utbedret med gummigranulat i sommer.

– Høringsperioden for mikroplastrestriksjonen gikk ut 5. august. Ettersom Europaparlamentet og Rådet ikke kom med innvendinger, kan kommisjonen nå vedta restriksjonen, opplyser en talsperson for EU-kommisjonen til VG.

Ifølge Norges Fotballforbund forventes nå forbudet å bli vedtatt i slutten av september. Tre uker senere vil det tre i kraft.

Åtte års overgangsperiode

– Dette er et varslet grønt skifte og i tråd med det vi forventet. Vi må alle jobbe for at fremtiden skal bli mer bærekraftig. Samtidig vil det kreve en enorm omstilling i hele norsk fotball og regningen blir stor, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Forbudet vil bety en stor omveltning for norske fotballklubber som i dag benytter seg av kunstgressbaner med mikroplast. EU legger opp til en overgangsperiode på åtte år.

NFF har ønsket seg enda flere år enn det, men har ikke blitt hørt.

– En overgangsperiode på åtte år representerer, tror vi, at også EU anerkjenner at alternativene på markedet ennå ikke er fullgode. Det betyr igjen at klubber og kommuner i løpet disse åtte årene, og videre til endt levetid, kan bruke gummigranulat på nye eller rehabiliterte kunstgressbaner for å sikre god fotballaktivitet under forutsetning av at forskriftsmessige tiltak for granulatfangst rundt banene iverksettes, sier generalsekretær Karl-Petter Løken i NFF.

Fotballforbundet estimerer at det er rundt 1900 kunstgressbaner i Norge med plastholdig fyll.

Dialog med regjeringen

Fotballtoppene har innledet en dialog med regjeringen om hvem som skal ta regningen når dagens kunstgressbaner skal fases ut.

– Det er et skrikende behov for en samlet, nasjonal strategi mellom NFF og regjeringen om hvordan omstillingen skal skje. Vi opplever at dialogen vi hittil har hatt med norske myndigheter i så måte er lovende, sier fotballpresident Klaveness.

Regjeringen har tidligere sagt til NTB at den ikke ser noe behov for en samlet nasjonal strategi på det nåværende tidspunkt.

«Regjeringen er i tett dialog med både fotballen og andre aktører. Sammen jobber vi for å få på plass gode løsninger slik at det ikke skal gå ut over aktivitetstilbudet til alle landets fotballspillere. Regjeringen vil løpende vurdere flere virkemidler i overgangsperioden», skrev tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen til NTB i mai.

Hun uttrykte videre tro på at det vil skje produktutvikling som fyller behovet for alternativer til gummigranulat innen overgangsperioden er over.