Arsenal sikret seg målvakt fra Premier League-kollega

Raya signerte for Brentford fra Blackburn i 2019 og har vært en viktig brikke i klubbens reise opp i Premier League. Totalt fikk Raya 161 kamper for London-klubben før han nå er klar for byrival Arsenal.

Avtalen som er undertegnet innebærer at Raya lånes ut hele inneværende sesong.

Ankomsten til Raya vil gi Ramsdale stor konkurranse om keeperplassen. Raya har i flere år levert solid og blitt tatt ut i den spanske landslagstroppen ved flere anledninger. Han var en del av troppen i Qatar-VM i fjor.

Raya er den fjerde sommersigneringen til Arsenal-manager Mikel Arteta. I tillegg har Declan Rice, Kai Havertz og Jurriën Timber kommet inn portene. De tre skal ha kostet klubben om lag 2,6 milliarder kroner, ifølge overgangsnettstedet Transfermarkt.

Arsenal lå lenge i tet i kampen om Premier League-trofeet i fjor, men endte til slutt som nummer to. Arsenal serieåpner mot Nottingham Forest lørdag.