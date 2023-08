Gamle kjente venter Ruud i 2. runde i Cincinnati

Casper Ruud har tidligere møtt begge sine mulige motstandere og er ubeseiret i de møtene.

26 år gamle Harris er ranket som nummer 182 på siste ATP-ranking, mens Max Purcell (25) er ranket som nummer 70.

Ruud, som er femteseedet i ATP1000-turneringen, har møtt Harris to ganger for to år siden, og han gikk seirende ut av begge oppgjørene.

Snarøya-spilleren har møtt Purcell en gang, og det var i kvalifiseringen til US Open i 2018. Nordmannen vant i strake sett i en ellers jevn kamp.

Ruuds kamp blir trolig spilt onsdag.

Turneringen i Cincinnati er den siste før Grand Slam-turneringen US Open i New York.