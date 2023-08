Lillestrøm med gavepakker da Viking forlenget seiersrekken: – Kjempebrøler

Viking forlenget dermed seiersrekken sin til ni strake. Siddisene gikk også opp på à poeng med Bodø/Glimt på toppen av eliteserietabellen. Bare målforskjell skiller nå lagene.

– Det er fantastisk. Jeg har ikke helt ord. Vi kjemper og gjør alt vi kan ut på her. Jeg er så stolt av hele gjengen og de som kommer fra Stavanger for å støtte oss, sa Markus Solbakken, som scoret Vikings tredje mål, til TV 2.

Stavanger-laget har ikke tapt en kamp i serien siden de røk 3-4 hjemme for Molde 4- juni.

Det var imidlertid Lillestrøm-spillernes personlige feil som ble avgjørende da Viking stakk av med seieren på Åråsen.

– En ny kjempebrøler av Lillestrøm. Den svir noe så voldsomt for de gule og svarte, kommenterte Håkon Thon på TV 2 etter at Mads Hedenstad Christiansen nærmest ga Viking deres andre mål.

– Begge scoringene til Viking kommer etter stygge feil fra Lillestrøm. Først Vetle Skjærvik og så Hedenstad Christiansen som har forært Viking to goaler i denne matchen, fortsatte han.

Lillestrøm fortsetter dermed på 6.-plass på tabellen, men de har sju poeng opp til Tromsø på bronseplass, som også har én kamp mindre spilt.

– En lei tendens

Begge lags supportere startet kampen med en 15 minutters stilleprotest mot VAR, men da kvarteret var over tok det fullstendig av på Åråsen med både sang, trampeklapp og bluss.

Det ble imidlertid litt for mye av sistnevnte, noe som gjorde at kampen måtte pauses i et par minutter til røyken lettet fra gressmatten.

Supporterne måtte riktignok vente helt til godt over pausen før det virkelig tok seg til ute på banen.

Da snappet Sander Svendsen ballen fra Skjærvik og sendte den videre til Nicholas D'Agostino, som banket gjestene i ledelsen med en kanonkule i nærmeste hjørnet.

Ny brøler

Vondt ble til verre for LSK da Christiansen fikk en dårlig touch på en pasning fra Philip Slørdahl, og Lars-Jørgen Salvesen snappet opp ballen og satt inn Viking andre for kvelden.

– De har hatt en lei tendens til å gjøre akkurat slike feil som de gjør i denne kampen, kommenterte Thon.

Viking slapp imidlertid ikke opp på gasspedalen, og da det sto igjen åtte minutter på klokken limte Markus Solbakken ballen opp i krysset for andre kamp på rad.

– Det var deilig. Jeg viste forrige kamp at jeg kunne skyte, så jeg tenkte at jeg kunne prøve en gang til, sa Solbakken.

Ett minutt på overtid fikk Lillestrøm seg et lite trøstemål da Henrik Skogvold spilte opp Thomas Lehne Olsen, som satte inn reduseringen.

Gabrielsen-comeback

Viking måtte klare seg uten kaptein Zlatko Tripic, som måtte sone etter å ha dratt på seg fire gule kort denne sesongen.

Lillestrøm-kaptein Ruben Gabrielsen var imidlertid tilbake på rekordtid for «Kanarifuglene» etter å ha vært ute de tre siste kampene med en skulderskade.

Gabrielsen ble byttet ut like før pause i 5-1-seieren hjemme mot Aalesund for tre uker siden. Dermed har kampene mot Haugesund, HamKam og Tromsø gått uten den rutinerte forsvarsspilleren.