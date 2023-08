Kjemperunde av Hovland tross sent feilskjær – spilte seg inn i seierskampen

Etter en svak åpningsrunde på turneringen startet Hovland klatringen på listene i Memphis i USA fredag. Lørdag fulgte han opp med det som til slutt ble en sterk tredjerunde.

Oslo-gutten runden på fem slag under par, til tross for en dobbeltbogey på siste hull. Det gir ni slag under par totalt, hvilket plasserer Hovland på en delt sjetteplass i turneringen.

– Han skal ha all honnør for fantastisk spill, men det er selvfølgelig surt å avslutte med en dobbeltbogey, sa Eurosport-ekspert Henrik Bjørnstad.

Opp til den ledende amerikaneren Lucas Glover skiller det fem slag.

Fire slag bak

Taylor Moore er nummer to. Han er fire slag foran Hovland, som slår ut på den fjerde og siste runden kl. 19.30 søndag og går sammen med Jordan Spieth.

Nordmannen innledet tredjerunden med birdie på hull nummer to og fem. Deretter ble den sur bogey på det sjuende hullet, og det var lenge også det eneste feilskjæret Hovland måtte bokføre.

De siste ni hullene ble innledningsvis et birdiekjør av sjeldent merke. Etter å ha gått ett slag under par på fire av de fem innledende hullene, ble det en sterk eagle på hull nummer 16.

Der slo Hovland seg inn på greenen på to slag, og satte den påfølgende putten til stor jubel.

[ Hovland med kjemperunde i PGA-sluttspillet – gjorde kjempebyks på resultatlisten ]

I vannet

Etter par på hull 17, ble runden avsluttet med store problemer. Utslaget på hull nummer 18 endte i vannet, og det oppdaget Hovland raskt etter å ha truffet ballen. Golfstjernen svarte med å hamre driveren i gresset.

Dermed måtte Oslo-gutten droppe. Han slo deretter fjerdeslaget inn på greenen, men bommet den påfølgende putten.

Dermed måtte han bokføre en særdeles sur dobbeltbogey.

– En god runde, men med en voldsom bismak, sa Eurosport-kommentator Per Haugsrud.

Trøsten er at Hovland er med i tetkampen likevel.

Turneringen i Memphis, Tennesee, avsluttes søndag.

[ Hovland spiller om gigantsummer i PGA-sluttspillet – kan doble rekordinntjening ]