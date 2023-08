Debutant Axel Disasi berget poeng for Chelsea i toppkampen – 1-1 mot Liverpool

Etter en sjanserik og dramatisk første omgang med store sjanser til begge lag klarte Chelsea å skape et overtak.

Darwin Núñez var bare centimetre unna å stjele alle tre poengene, men hans avslutning gikk utenfor. Like etter var Mykhajlo Mudryk alene med keeper, men innbytteren fikk for spiss vinkel.

Nysigneringen Nicolas Jackson var blant annet nære ved et par anledninger i 2. omgang, men Jürgen Klopps menn kunne reise hjem med ett poeng.

– Liverpool får seg en pause nå. Det er ikke ofte man ser en topp fire- eller topp seks-kamp med så stor forskjell i ballbesittelse, sa tidligere Arsenal-forsvarer Matt Upson for BBC.

Mauricio Pochettino har allerede satt sitt preg på Chelsea etter at han tok over. Gjennom kampen hadde de blåkledde ballen klart mest (68 prosent etter 86 minutter), og i 1. omgang hadde ikke Liverpool et eneste skudd på mål.

Nydelig Salah-assist

Liverpool-stjernen Mohamed Salah viste seg raskt fram i kampen da han bøyde ballen i tverrliggeren etter drøyt ti minutter.

Liverpool-maskineriet framsto som helt nysmurt og i en helt annen versjon enn sist sesong (5.-plass) i deler av den første omgangen, og de røde tok ledelsen etter 17 minutter:

Nysigneringen Alexis Mac Allister fant Salah på høyresiden. Egypteren fant fram en lekker gjennombruddspasning til Luis Diaz som bredsidet inn 1-0.

Salah trodde han hadde doblet ledelsen, men en VAR-sjekk viste at han sto i offside.

Chilwell hindret av VAR

Så var det Chelseas tur i den heseblesende omgangen: Debutant Disasi viste nese for mål da han var på rett plass og utlignet etter en corner. Midtstopperen som kom fra Monaco sist sesong, jublet vilt for sitt første mål. Chelsea spaserte på nytt gjennom Liverpool-forsvaret da Ben Chilwell trodde han hadde scoret like etter, men VAR annullerte også det for offside.

Liverpool var ikke ufarlige etter hvilen, men det var Chelsea det handlet mest om, uten at det ga uttelling.

Chelsea møter West Ham i neste oppgjør. Liverpool får besøk av Bournemouth.