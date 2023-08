Hovland med kjemperunde i PGA-sluttspillet – gjorde kjempebyks på resultatlisten

Ekeberg-mannen gikk en fryktelig åpningsrunde i PGA-sluttspillet torsdag og lå på 59.-plass før fredagens runde. Hovland lå tre slag over par og hadde ti slag opp til daværende leder Tom Kim.

På andrerunden fredag fikk nordmannen spillet sitt til å funke og leverte totalt 8 birdies. To bogeys på hull 3 og 17 gjorde at nordmannen endte runden seks slag under par.

De første seks hullene på 2.-runden endte med fem par og en bogey. Deretter snudde det for Hovland, som leverte sju birdies på de neste ni hullene.

Nordmannen ligger dermed på 30.-plass i PGA-sluttspillet etter endt runde. Turneringen i Memphis er den første av tre i PGA-sluttspillet og avsluttes på søndag.

