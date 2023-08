Dette ser du av direktesendt sport på TV lørdag

09.00: Fotball, VM kvinner. Kvartfinale D: Australia – Frankrike, fra Lang Park, Brisbane, Australia. Vinneren møter enten England eller Colombia i semifinalen. (NRK 1)

11.00: Darts, World Series. New South Wales Darts masters, kvartfinale, semifinale og finale. Fra Wollongong Entertainment Centre, Wollongong, Australia. (V Sport 1)

12.15: Sykkel. VM. Landeveisritt menn, U23 fra Glasgow, Skottland. (TV 2 Sport 2)

12.30: Fotball, VM kvinner. Kvartfinale C: England – Colombia, fra Stadium Australia, Sydney, Australia. Vinneren møter enten Frankrike eller Australia i semifinalen. (NRK 1)

13.00: Golf, LPGA Tour. Tredje dag av AIG Women’s Open, fra Walton Heath Old Course, London, England. (V Sport Golf)

13.30: Fotball, Premier League. Runde 1: Arsenal – Nottingham Forest, fra Emirates Stadium, London. (Viasat Premier League og TV 3+)

13.30: Fotball, Championship. Runde 2: Coventry – Middlesbrough, fra Coventry Arena, Coventry. (Viasport 2)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 1: Bournemouth – West Ham, fra Vitality Stadium, Bournemouth. (Viasport Premier League 1)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 1: Brighton – Luton Town, fra The AmEx Stadium, Brighton. (Viasport Premier League)

16.00: Sportsklatring, finale kombinert, menn. (Eurosport Norge)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 1; Everton – Fulham, fra Goodison Park, Liverpool. (Viasport Premier League 2)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 1: Sheffield United – Crystal Palace, fra Bramall Lane, Sheffield. (Viasport Premier League 3)

16.00: Fotball, Championship. Runde 2: Huddersfield – Leicester, fra Kirklees Stadium, Huddersfield. (Viasport 1)

16.00: Fotball, Eliteserien. Runde 18: Sandefjord – Molde, fra Release Arena, Sandefjord. (TV 2 Sport 1)

17.00: Fotball, La Liga. Runde 1: Real Sociedad – Girona, fra Reale Arena, San Sebastian. (TV 2 Sport Premium)

18.30: Fotball, Premier League. Runde 1: Newcastle – Aston Villa, fra St. James’ Park, Newcastle. (Viasport Premier League)

18.50: Sykkel, VM. BMX racing menn, åttedelsfinaler. (TV 2 Sport 2)

19.00: Golf, PGA Tour. Tredje dag av FedEx St. Jude Championship, fra TPC Southwind, Tennessee. Første av tre turneringer i sesongfinalen av FedEx-cupen. Viktor Hovland leverte en bedre runde fredag enn åpningsdagen torsdag. (Eurosport Norge)

19.30: Fotball, La Liga. Runde 1: Las Palmas – Mallorca, fra Gran Canaria Stadium, Las Palmas. (TV 2 Sport Premium)

20.00: Motorsport, Indycar. Grand Prix of Indianapolis, hovedløp. Fra Indianapolis Motor Speedway i Speedway, Indiana, USA. (V Sport 3)

20.30: Tennis, ATP Tour. Masters 1000-turneringen i Toronto, semifinaler. (Eurosport Norge)

20.45: Fotball, tysk cup. Runde 1: Bayern München – Leipzig, fra Allianz Arena, München. (Viasport 1)

21.00: Golf, US Open kvinner. Semifinaler i US Open Amateur for kvinner, fra Bel-Air Country Club, Los Angeles, USA. (V Sport Golf)

21.30: Fotball, La Liga. Runde 1: Athletic Bilbao – Real Madrid, fra San Mames, Bilbao. (TV 2 Sport 1)

23.00: Motorsport, Nascar. Xfinity Series, Pennzoil 150. Fra Indianapolis Motor Speedway i Speedway, Indiana, USA. (Viasport 3)

01.30: Tennis, ATP Tour. Masters 1000-turneringen i Toronto, semifinaler. (Eurosport Norge)