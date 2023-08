Premier League starter i kveld – dette er fredagens TV-sport

09.30: Fotball, VM kvinner. Kvartfinale B: Spania – Nederland, fra Eden Park, Auckland, New Zealand. Vinneren møter enten Japan eller Sverige i semifinalen. (TV3)

10.45: Sykkel, VM. Tempo junior menn, fra Glasgow, Skottland. (TV2 Sport 2)

11.00: Darts, World Series. New South Wales Darts masters, åttedelsfinale. Fra Wollongong Entertainment Centre, Wollongong, Australia. (V Sport 1)

12.00: Golf, LPGA Tour. Andre dag av AIG Women’s Open, fra Walton Heath Old Course, London, England. (V Sport Golf)

14.45: Sykkel, VM. Tempo elite menn, fra Glasgow, Skottland. Tobias Foss er regjerende verdensmester, og stiller sammen med Ivar Knotten og Edvald Boasson Hagen for Norge. (TV2 Sport 2)

[ Foss vant VM-gull i temposykling: – Føles som jeg drømmer ]

15.00: Motorsport, Indycar. Grand Prix of Indianapolis, trening. Fra Indianapolis Motor Speedway i Speedway, Indiana, USA. (V Sport 3)

16.45: Ishockey, oppvisningskamp. Mats Zuccarello All Star Game, fra DNB Arena, Stavanger. (TV2 Sport 2)

18.00: Håndball, U19-VM. Semifinale 1: Spania eller Tyskland møter vinneren av Kroatia-Norge. Fra Arena Varaždin, Varaždin, Kroatia. (V Sport 1)

18.30: Motorsport, Indycar. Grand Prix of Indianapolis, kvalifisering. Fra Indianapolis Motor Speedway i Speedway, Indiana, USA. (V Sport 3)

18.30: Tennis, ATP Tour. Masters 1000-turneringen i Toronto, kvartfinale. (Eurosport Norge)

19.00: Fotball, Superligaen. Runde 4: FC København – Odense, fra Parken, København. (V Sport 2)

20.00: Golf, PGA Tour. Andre dag av FedEx St. Jude Championship, fra TPC Southwind, Tennessee. Første av tre turneringer i sesongfinalen av FedEx-cupen. Viktor Hovland slår ut klokken 18.44, og går sammen med Rickie Fowler og Keegan Bradley. (Eurosport Norge)

[ Marerittstart for Hovland i PGA-sluttspillet – to slag over par ]

20.00: Håndball, U19-VM. Semifinale 2: Færøyene eller Egypt møter vinneren av Danmark-Portugal. Fra Arena Varaždin, Varaždin, Kroatia. (V Sport 1)

20.30: Tennis, ATP Tour. Masters 1000-turneringen i Toronto, kvartfinale. (Eurosport Norge)

21.00: Fotball, Premier League. Runde 1: Burnley – Manchester City, fra Turf Moor, Burnley. Regjerende mester Erling Braut Haaland og Manchester City åpner den nye Premier League sesongen borte mot klubblegende og Burnley-trener Vincent Kompany. (V Sport Premier League)

21.30: Fotball, La Liga. Runde 1: Sevilla – Valencia, fra Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla. Åpningskampen av La Liga-sesongen 2023/2024. (TV2 Sport Premium)

21.30: Fotball, La Liga 2. Runde 1: Valladolid – Sporting Gijon, fra Estadio José Zorrilla, Valladolid. Åpningskampen av Segunda Division-sesongen 2023/2024. (TV2 Sport Premium 2)

00.00: Golf, US Open kvinner. Tredje dag av US Open Amateur for kvinner, fra Bel-Air Country Club, Los Angeles, USA. (V Sport Golf)

01.00: Tennis, ATP Tour. Masters 1000-turneringen i Toronto, kvartfinale. (Eurosport Norge)

03.00: Tennis, ATP Tour. Masters 1000-turneringen i Toronto, kvartfinale. (Eurosport Norge)

03.00: Motorsport, Nascar. Truck Series, T-Sport 200. Fra Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, Brownsburg Indiana, USA. (V Sport 3)

[ Casper Ruud røk ut i Toronto etter ryggtrøbbel og regnutsettelse ]