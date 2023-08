Dette ser du av direktesendt sport på TV onsdag

17.00: Tennis, ATP Tour. Fra andre runde av Masters 1000-turneringen i Toronto. Casper Ruud og alle de beste er med. (Eurosport Norge)

18.00: Fotball, Obosligaen. Runde 17: Åsane – Mjøndalen, fra Åsane Arena, Bergen. (TV2 Sport Premium)

18.35: Baseball, Major League Baseball. Grunnserien: Cincinatti Reds – Miami Marlins, fra Great American Ball Park, Cincinatti, Ohio. (V Sport +)

19.00: Tennis, ATP Tour. Fra andre runde av Masters 1000-turneringen i Toronto. Casper Ruud og alle de beste er med. (Eurosport Norge)

21.00: Tennis, ATP Tour. Fra andre runde av Masters 1000-turneringen i Toronto. Casper Ruud og alle de beste er med. (Eurosport Norge)

21.00: Fotball, Ligacupen. Første runde: Burton Albion – Leicester, fra Pirelli Stadium, Burton. (V Sport 1)

00.00: Golf, US Open kvinner. Første dag av US Open Amateur for kvinner, fra Bel-Air Country Club, Los Angeles, USA. (V Sport Golf)

