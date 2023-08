Wozniacki vant i comebacket – videre i storturnering

Den tidligere verdenseneren sikret avansement i Masters-turneringen med settsifrene 6-2, 6-2.

WTA1000 er nivået under Grand Slam. Wozniacki ble brutt i sitt første servegame, men slo deretter hardt tilbake og vant til slutt komfortabelt. Hun har trent sammen med stjerneskuddet Holger Rune (20) i oppladningen til comebacket.

Dansken meldte sent i juni at hun skulle vende tilbake til tennisbanen, over tre år etter at hun la opp. Hun var avhengig av en spesialinvitasjon for å få plass i turneringen. Før tirsdag hadde ikke Wozniacki spilt en offisiell kamp siden Grand Slam-turneringen Australian Open i 2020.

Wozniacki har totalt tilbrakt 71 uker på toppen av verdensrankingen i tennis. Hun har vunnet 30 titler på WTA-touren, blant dem Australian Open i 2018.

33-åringen har også fått wildcard til turneringen i Cincinnati i USA neste uke. Deretter venter Grand Slam-turneringen US Open i New York i slutten av måneden.

