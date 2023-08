Sykkelprofilen Bystrøm er klar for storlaget Groupama-FDJ: – En bra totalpakke

Det bekrefter laget på X/Twitter.

– De kommer opp med en bra totalpakke. For min del handler det om klassikerne og en Grand Tour. Det er et lag med lange tradisjoner, så det blir spennende å knytte deg til et så etablert lag, sier Bystrøm til NTB.

Rogalendingen har de to siste sesongene syklet for det belgiske profflaget Intermarché Wanty Cirkus, etter at han forlot UAE etter fire sesonger.

Han har også tidligere syklet for lag som Katjusja og Øster Hus – Ridley.

Håper på TdF

– Er det noen ritt du har blit t lovet å kjøre som du gleder deg litt ekstra til?

– De har ikke kommet med noen direkte lovnader om noen spesifikke løp, men de har tenkt at jeg skal sykle vårklassikerne, og så håper jeg selvfølgelig på Tour de France, svarer sykkelprofilen.

31-åringen måtte nylig stå over sykkel-VM i Skottland ettersom han må gjennomgå en skulderoperasjon grunnet et avrevet leddbånd.

Bystrøm, ble U23-verdensmester i landeveisritt i 2014, har signert en avtale med Groupama-FDJ som gjelder for sesongene 2024 og 2025.

[ Van der Poel ble verdensmester i landeveisrittet: – Føles som en revansj ]

Flere nye

Det franske storlaget ledes av profilerte Marc Madiot. I rytterstallen finnes denne sesongen svært kjente navn som Thibaut Pinot og David Gaudu.

Bystrøm trekker også fram den temposterke sveitseren Stefan Küng.

– De har et spennende lag, og så har de Stefan Küng som kaptein og en del spennende franske talenter. Så det er muligheter til å få resultater for min egen del også, sier Bystrøm.

Nordmannen ble tirsdag presentert som en av tre nysigneringer i laget. De to andre er franskmennene Rémy Rochas og Clément Russo.

[ Uno-X-sjefen jubler for dansk storsignering: – En vinner, rett og slett ]