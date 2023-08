Hovland spiller om gigantsummer i PGA-sluttspillet – kan doble rekordinntjening

Hovland har hittil i år tjent 10,1 millioner dollar, tilsvarende 104 millioner kroner på golfbanen. Det er dobbelt så mye som nordmannens tidligere rekord på om lag 50 millioner kroner. Og det er før sluttspillet, som er det klart mest innbringende i løpet av sesongen.

Torsdag starter den første av tre turneringer i PGA-sluttspillet, og der er det 37 millioner kroner til vinneren. I den siste av de tre turneringene står vinneren igjen med hele 18 millioner dollar.

Hovland har vunnet én offisiell turnering på PGA-touren denne sesongen, noe som ga ham 37 millioner kroner. I tillegg gikk han til topps i den Tiger Woods-arrangerte turneringen på Bahamas i starten av 2022/23-sesongen. Den regnes ikke som en offisiell PGA-seier, men ga 1 million dollar i premiepenger.

I fjor spilte Hovland inn noe over ni millioner kroner i PGA-sluttspillet. Det er kun de 70 beste gjennom hele sesongen som får plass i den første turneringen. Deretter kuttes feltet med 20 foran turnering nummer to, før sesongen avsluttes med en turnering for de 30 beste.

Nordmannen er nummer sju på resultatlisten i PGA denne sesongen og er dermed i god posisjon til å kjempe om de gjeveste plasseringene.

[ Uendret for Hovland – British Open-vinneren hoppet 16 plasser på PGA-rankingen ]