Ruud har tøff høst foran seg: – Kommer nok til å kjenne på presset

Ruud er tredjeseedet i Masters1000-turneringen i Canada og møter enten amerikanske Brandon Nakashima eller tsjekkiske Jiri Lehecka i annen runde.

I fjor kom Ruud seg til semifinalen i Toronto, noe som betyr at han har en del poeng å forsvare. Nordmannen gleder seg over å være tilbake på hardcourten.

– Det har vært en ganske lang grussesong nå fra begynnelsen fra april til i slutten av juli. Vi har vært innom gresset også, men det er motiverende og på en slags måte inspirerende å komme tilbake til hardcourt. Når man har vært på et underlag lenge er det alltid gøy å prøve noe nytt, sier Ruud til NTB.

– Fordeler

Ruud har tidligere i karrieren vært åpen om at grus er favorittunderlaget, men de siste årene har han tatt store steg på hardcourten. Han har spilt i flere finaler selv om det har blitt tap i alle.

– Det spretter alltid rett her og det er ingen feilsprett. Det er ting med hardcourt som er en fordel også, selv om jeg har vært åpen om at jeg liker grus best. Banen her har passet meg bra tidligere så jeg håper det kan være tilfellet i år også, sier Ruud.

Ruud tapte semifinalen i Toronto for polske Hubert Hurkacz i fjor.

[ Ruud falt én plass på verdensrankingen ]

ATP-sluttspill og rankingpoeng

Ruud kom i fjor til finalen i ATP-sluttspillet. Det er de åtte beste gjennom sesongen som får plass der, og Norges tennisener er i skrivende stund nummer åtte på listen over spillere som ligger an til å få plass i årets sluttspill i Torino.

Han sier at presset om å ta poeng inn mot både det og verdensrankingen trolig kommer til å kjennes mer når de nærmer seg årets utgave av Grand Slam-turneringen US Open i New York.

– Det blir et ganske så bra race nå om å komme seg til sluttspillet i Torino. Det blir intensivt og en lang andre halvdel av sesongen. Dette er en av de største turneringene vi har før sesongen er ferdig. Det kommer en Grand Slam som jeg gjorde det bra i i fjor. Jeg har ikke tenkt så altfor mye på presset ennå, men jeg regner med at jeg kommer til å kjenne på det når jeg kommer nærmere New York, sier Ruud.

– Det blir noen viktige og spennende uker fremover, fortsetter han.

[ Ruud rundspilt av fransk tenåring i Hamburg – knust i strake sett ]