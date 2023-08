Van der Poel ble verdensmester i landeveisrittet: – Føles som en revansj

Den norske landslagsdrakten glimret med sitt fravær i fronten av løpet da det hele skulle avgjøres. Med 100 kilometer igjen til mål var det kun Rasmus Tiller som satt igjen av de norske i hovedfeltet. Da han fikk sykkeltrøbbel, forsvant det lille som var av håp om en norsk topplassering.

Belgia, Danmark og de andre toppnasjonene stilte med stjernespekkede lag til søndagens løp, og med et vanvittig kjør inne i Glasgows gater, var det kun de aller sterkeste som greide å henge med i fronten.

Et par regnskyll førte til såpeglatte forhold i bygatene på de avgjørende rundene. Van der Poel var blant de som gikk i bakken, men nederlenderen kom seg raskt tilbake på sykkelen og tok til slutt seieren.

– I et øyeblikk trodde jeg at det var over. Jeg tok ikke noen risikoer, men jeg vet ikke hva som skjedde i den svingen. Jeg skal ikke si at det gjør seieren bedre, for jeg skulle gjerne holdt meg på sykkelen, sa Van der Poel til arrangøren etter rittet.

Slo tilbake

Nederlenderen slo dermed tilbake etter fjorårets fadese. Da fikk han spolert sjansene sine etter å ha blitt involvert i bråk på hotellet kvelden før VM-rittet. Etter en kort natts søvn sto han av etter tre mil.

– Det føles litt som revansj for i fjor. Det var et av de største målene jeg hadde igjen å oppnå. Å vinne i dag er fantastisk. Nå har jeg nesten fullført karrieren min. Jeg kan ennå ikke forstå at jeg skal sykle i regnbuetrøyen i ett år, fortsatte han.

Nederlenderen avgjorde rittet da han støtet ifra blant annet rivalen Wout Van Aert (Belgia) og Tadej Pogacar (Slovenia) med 23 kilometer igjen til mål. Belgieren sikret etter hvert sølvet, mens Pogacar spurtet inn til bronsemedalje.

Tiller ble til slutt beste norske på en 17.-plass.

Rundløype

271,1 kilometer skulle sykles i årets VM-ritt før en verdensmester kunne krones. Rittet startet i Edinburgh og hadde målgang i Glasgow, og rytterne måtte over et par bakketopper før de skulle ut på ti runder inne i bykjernen i Glasgow. Rundløypa bød på flere krappe svinger og korte, bratte motbakker – en løypeprofil som kunne favorisere ryttere med erfaring fra sykkelcross.

Alexander Kristoff, Rasmus Tiller, Tobias Halland Johannessen, Andreas Leknessund, Jonas Abrahamsen og Edvald Boasson Hagen utgjorde det norske laget.

Halland Johannessen og to andre ryttere prøvde å jakte bruddet med rundt 130 kilometer igjen, men trioen ble kjørt inn etter kort tid.

Demonstranter stanset rittet

Med 190 kilometer igjen til mål ble rittet midlertidig stanset som følge av en demonstrasjon. Flere personer limte seg fast i asfalten og var lenket sammen. Rittet ble stanset i rundt tre kvarter før rytterne kunne gjenoppta ferden mot Glasgow.

Med litt over 100 kilometer igjen til mål ble det kjørt hardt i hovedfeltet, og kun Tiller greide å henge med av de norske rytterne. Nordmannen hadde tilsynelatende gode bein, men fikk sykkeltrøbbel etter å ha blitt truffet av Matteo Trentin (Italia).

Han ble etter hvert tvunget til å bytte sykkel og fikk det tøft med å kjøre seg opp til teten igjen. Dermed uteble den norske topplasseringen i årets ritt.









(©NTB)