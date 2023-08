Riise om veien videre: – Vi skal bli et lag ingen ønsker å møte

– Vi hadde en kampplan med side 1, 2 og 3 når det gjelder grep vi kunne gjøre hvis vi lå under eller hvis vi ledet. Jeg føler fortsatt at vi lyktes med innhoppene og med grepene. Vi fikk ikke målene og resultatet vi ønsket ut av det, men vi klarte å skape noe mer, sier hun og legger til at hun visste at Japan kunne straffe den offensive satsingen med en ny scoring, hvilket også skjedde.

– Planen med å ligge slik vi lå var riktig, mener landslagssjefen.

Landslaget reiste søndag i to puljer tilbake til sin VM-base i Auckland. Nå venter de på plass på fly hjemover. Mens de venter, sto første evalueringsmøte på planen søndag kveld. Først møtte Riise til avsluttende pressekonferanse sammen med Maren Mjelde og Frida Maanum.

– Vi hadde en uformell sosial samling i Wellington i går kveld, og det var godt. Alle var der og hygget seg, og vi fikk snakket løst og ledig gjennom opplevelsen i VM og kampen mot Japan spesielt. Tiden går fort fram til nasjonsligaen i høst, og vi starter evalueringsprosessen allerede nå mens alle fortsatt er samlet, sier Riise.

Ikke der nå

Hun har hjemme fått kritikk for kampplanen sin, men oppfatter ikke samme motbør fra spillergruppa.

– Jeg har ennå ikke snakket med hele gruppa samlet, men jeg oppfatter at alle var innforstått med kampplanen og lojal til den. Alle skjønner at Japan er et godt lag, og om vi skal være nær dem så må vi spille sånn som vi har øvd på siden august i fjor, sier hun.

– Framover må vi utvikle spillet vårt enda mer så vi kan straffe enda flere lag med vår type spill. Å videreutvikle det offensive spillet blir viktig. Vi ser hvor vi kan hente marginer, og vi er lystne på å framstå som et lag ingen ønsker å møte. Vi er ikke der i øyeblikket.

Hun mener at laget slo godt tilbake etter en dårlig innledning på VM.

– Vi har stått samlet i med- og motgang. Vi hadde gode forberedelser til mesterskapet, men så fikk vi en dårlig start, det erkjenner vi alle. Kampen mot New Zealand var en prestasjon som ikke var gjenkjennbar, og vi måtte jobbe oss inn i det. Vi røk ut mot Japan, men vi hadde iallfall en stigning. I en turbulent periode landet vi skikkelig på beina og sto solid samen, sier hun.

Må jobbe for det

– Målsetningen vår var å vinne gruppa. Vi ble nummer to, men gikk videre. Da visste vi at vi kom til å møte enten Japan eller Spania, og at det ville bli vanskelig. Vi møtte kanskje det beste av de lagene. Vi sto godt i lange perioder, men var uheldig med baklengsmål. Jeg tror alle kjente at det var mulig, men når man ikke har flyten så går marginene ofte ut, ikke inn. Det er noe vi må jobbe for å få.

Hun kastet inn offensive spillere mot slutten. Ada Hegerberg kom inn for venstreback Tuva Hansen, og helt på tampen kom Sara Hørte inn for Thea Bjelde for å bruke fysikken i angrep.

– Ada var ikke klar for 90 minutter, men hun er en klassespiss vi ønsket å få inn. Sara har vært tiltenkt en sånn rolle, en spiller som kan komme inn og gjøre noe når vi trenger det. Byttene kunne ha gitt oss noe, men vi fikk ikke målene vi trengte, sier Riise.

Neste oppgave for landslaget er nasjonsligaen, der det er OL-billetter i potten. For å kvalifisere seg til Paris-lekene må Norge i høst vinne sin gruppe som inneholder Frankrike, Portugal og Østerrike, og deretter en semifinale mot en annen gruppevinner i februar.

– Nasjonsligaen er et spennende konsept. Før var VM også OL-kvalifisering for de europeiske lagene, nå har vi en mulighet til. Det er en sterk motivasjon i det, sier Riise.

– Det er mulig å gjøre laget sterkere og enda mer robust. Det er det vi ønsker alle sammen, å framstå solide. At ingen ønsker å møte Norge er slik vi vil ha det. Defensiv struktur er ett element i det, men det handler også om å utnytte våre offensive spillere og utvikle vårt offensive spill.