Hegerberg starter på benken – slik starter Norge

Ingrid Syrstad Engen kommer inn for Frida Maanum. Det betyr at Norge spiller med to balansespillere på midtbanen. Vilde Bøe Risa har vært god i sekserrollen siden hun skjøv Engen ut av laget tidligere i VM, men mot Japan spiller de ved siden av hverandre.

Ellers er Thea Bjelde friskmeldt og starter som høyreback. Det betyr at Engen for Maanum er eneste endring i elleveren fra forrige kamp.

Alle de 12 øvrige i troppen er ført opp blant reservene, blant dem Hegerberg. Hun har ikke vært tilgjengelig til de to foregående kampene.

---

Norge (4-2-3-1):

23 Aurora Mikalsen – 13 Thea Bjelde, 6 Maren Mjelde (kaptein), 16 Mathilde Harviken, 4 Tuva Hansen – 8 Vilde Bøe Risa, 7 Ingrid Syrstad Engen – 10 Caroline Graham Hansen, 11 Guro Reiten, 20 Emilie Haavi – 22 Sophie Román Haug.

Reserver: 1 Cecilie Fiskerstrand, 12 Guro Pettersen – 2 Anja Sønstevold, 3 Sara Hørte, 5 Guro Bergsvand, 9 Karina Sævik, 14 Ada Hegerberg, 15 Amalie Eikeland, 17 Julie Blakstad, 18 Frida Maanum, 19 Marit Bratberg Lund, 21 Anna Jøsendal.

---