Folkehelt og RBK-stjerne Wirkola blir 80 – ikke lei av «å hoppe etter Wirkola»

I dag fredag er den store dagen, men feiringen startet for en uke siden og avsluttes ikke før om ytterligere noen dager etter flere etapper. Sluttstreken settes i Alta. Der ble Wirkola født.

Da Wirkola fylte 50, hadde han og kona gjennom over 60 år, Sigrun, 120 gjester i en storfest.

– Hvordan er det å bli 80 år?

– Njaaa, ingen forandring fra i går i hvert fall, humrer Wirkola til NTB.

Han er kjent for gode replikker, men selvskryt ligger ikke for ham.

– Hva var dine beste styrker på fotballbanen?

– Ja, det var nok kanskje hurtigheten, sier han.

– Og skuddene, stikker kona kvikt inn med.

Dominerte fullstendig

Wirkola ble dobbelt verdensmester i skihopp i Holmenkollen i 1966. Det ene rennet gikk i så tett tåke at tilskuerne ikke så mye til gullgutten. Wirkola er også eneste mann med tre sammenlagtseirer på rad i den tysk-østerrikske hoppuka (1967-69).

Etter at han sluttet med hoppingen, ble han en farlig spiller for Rosenborgs fotballag fra 1971 med seriegull og cuptittel. Wirkola scoret 28 ganger på 97 kamper, ifølge rbk.no.

Wirkola var også en meget god kombinertutøver.

– Jeg var heldig som fikk være med på så mye med veldig mange hyggelige kamerater. I fotballen får man et litt annet forhold til kompisene rundt deg enn i hopp. Der er du mer avhengig av deg selv, sier Wirkola.

Han spiller fortsatt litt golf og har vært åpen om at han ble rammet av Parkinson for noen år siden.

Wirkola følger både fotball og skihopping tett. Han var til stede under ski-VM i Planica tidligere i år. Han er også ofte på plass på Lerkendal når Rosenborg spiller hjemme.

– Det er sterkt det de norske hopperne har levert de siste årene, og det gjelder også jentene. Det er bra at de er med. Og husk at alle skihoppere er snille og hyggelige, sier Wirkola.

Han noterte selv tre verdensrekorder i skiflyging. De var på 146, 156 og 160 meter. Dagens bestenotering er 253,5 meter og innehas av Stefan Kraft.

Rosenborgs posisjon i norsk fotball er ikke lenger som trønderne ønsker seg.

– Nei, det er mye utskiftninger. Det må bygges opp noe nytt her. Og så er det jo nesten ikke trøndere på laget, sier Wirkola.

Ikke lei

Det er ikke mange norske idrettsfolk som har fått et uttrykk oppkalt etter seg og som lever i det norske språket selv i dag.

Wirkolas posisjon var så suveren at «å hoppe etter Wirkola» ble et uttrykk for forventninger det nesten er umulig å innfri. 58 år etter at Torbjørn Yggeseth lanserte det under en TV-sending, benyttes det ikke sjelden.

Kong Harald var innom uttrykket to ganger i sin 18-årstale til prinsesse Ingrid Alexandra.

– Er du lei av å høre snakk om «å hoppe etter Wirkola» år etter år?

– Nei da, nei da, det kan jeg høre hver dag. Det er bare hyggelig å ha et slikt ordtak, sier Bjørn Wirkola til NTB.