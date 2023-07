Romsaas scoret igjen da Tromsø rystet Glimt: – Vi blør for drakta

Romsaas, som scoret sine to første eliteseriemål i 3-1-seieren over Brann forrige helg, sendte Tromsø i ledelsen etter 20 minutter i Bodø.

– Skikkelig deilig. Jeg visste ikke om det kom til å skje, men vi legger inn en skikkelig innsats. De har mye ball og vi kontrer, men vi er ganske gode på det, sa Romsaas til TV 2.

– Vi er en skikkelig bra gjeng og jobber for hverandre. Vi går i taklinger og blør for drakta, fortsatte målscoreren.

Et kvarter ut i annen omgang la Yaw Paintsil på til 2-0. Dermed slo TIL tilbake etter to tap for Glimt tidligere i år (serien og NM).

– Det er så jævla deilig på tredje forsøk. Vi har vært uheldig etter sist match med litt dommere involvert, så dette fortjente vi. Dette var deilig – dritdeilig, sa Paintsil.

Andre tap

Glimt tapte dermed sin andre kamp i Eliteserien i år, mens Tromsø tok sin andre strake seier. Lenge har Glimt vært suveren serieleder, men med søndagens nederlag skiller det bare seks poeng til Viking på 2.-plass, og Stavanger-klubben har i tillegg én kamp mindre spilt. Som om ikke det var nok, skal Glimt på besøk til nettopp Viking i neste serierunde.

De gulkledde spiller også kvalifisering til conferenceligaen.

– Vi mangler en del energi i dag. Vi møter det beste laget til å ta ut energien av motstanderen hvis du ikke treffer i presspillet. Det blir en litt skuffende prestasjon, og vi får nok betalt for tette kamper og en spillergruppe som i hvert fall i dag ser litt sliten ut, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

Glimt har de siste årene vært svært gode på hjemmebane. Det er kun Molde som har vunnet i Bodø i seriespill siden mai 2019.

Tromsø ligger på tredjeplass og har åtte poeng opp til regionrivalen. TIL har også én kamp mindre spilt enn Glimt og tar imot Lillestrøm i neste serierunde.

Glimt hadde vunnet sju av de siste ti møtene mellom lagene og bare tapt to ganger. Søndag hadde de mye ball og skapte sjanser, men ingen truet nettmaskene bak Tromsø-keeper Jakob Haugaard.

Nordås-krangel

Opptakten til årets tredje «slag om Nord-Norge» har vært preget av en krangel mellom klubbene om situasjonen til Lasse Nordås. Spissen blir TIL-spiller fra 1. august, og klubben var misfornøyd med at han ble inkludert i Glimt-troppen til kampen.

Nordås har de siste ukene trent med Tromsø for å få en mykere overgang til sin nye klubb. Han kom på banen med ti minutter igjen, men greide ikke redde Glimt-poeng.

Bodø/Glimt tok tak fra start på eget gress. De skapte flere sjanser, men utnyttet dem ikke. Etter snaut 20 minutter fikk Tromsø tak i ballen og holdt på den.

Etter hvert ble Vegard Erlien spilt gjennom på vakkert vis. Glimt-keeper Nikita Haikin kom ut og avverget, men ballen falt til Romsaas som satte inn 1-0 i det tomme målet.

Doblet

Drøyt ti minutter ut i annen omgang fikk Sondre Sørli en kjempesjanse på bakerste stolpe etter et hjørnespark. Hele Aspmyra trodde han utlignet, men ballen gikk i nettveggen.

Like etterpå lå ballen i nettmaskene, men på «feil» side. Romsaas spilte ballen til Niklas Vesterlund, som med fart og styrke tok seg forbi landslagsback Fredrik Bjørkan. Dansken slo så ballen inn i feltet der en skliende Paintsil banket ballen i nettet.

De 8.192 oppmøtte fikk se et desperat Glimt-lag jakte redusering, men til tross for at de kom til mange gode muligheter, sto TIL-forsvaret imot og kunne til slutt juble.

Kampfakta

Eliteserien menn søndag:

Bodø/Glimt – Tromsø 0-2 (0-1)

Aspmyra stadion: 8192 tilskuere.

Mål: 0-1 Jakob Romsaas (21), 0-2 Yaw Paintsil (62).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Albert Grønbæk, Bodø/Glimt, Kent-Are Antonsen, Ruben Yttergård Jenssen, Tromsø.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Brice Wembangomo (Fredrik Sjøvold fra 71.), Odin Bjørtuft (Brede Moe fra 83.), Marius Lode, Fredrik Bjørkan – Sondre Brunstad Fet (Ulrik Saltnes fra 82.), Patrick Berg, Albert Grønbæk – Sondre Sørli (Adam Sørensen fra 83.), Runar Espejord (Lasse Nordås fra 83.), Amahl Pellegrino.

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Jostein Gundersen, Casper Øyvann, Anders Jenssen – Niklas Vesterlund, Yaw Paintsil (Jesper Robertsen fra 80.) – Jens Hjertø-Dahl (Felix Winther fra 71.), Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen (Tobias Hafstad fra 90.) – Jakob Romsaas (Runar Norheim fra 80.), Vegard Erlien (Miika Koskela fra 90.).

Øvrige kamper: Aalesund – Strømsgodset 1-0, Brann – Viking 0-2, Lillestrøm – HamKam 3-1, Rosenborg – Odd 3-2, Sarpsborg – Haugesund 2-1, Bodø/Glimt – Tromsø 0-2.

Spilt lørdag: Vålerenga – Sandefjord 2-3, Stabæk – Molde 0-1.

