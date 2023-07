VM-kvinnene fant seg selv – videre i VM etter 6-0-seier mot Filippinene

Caroline Graham Hansen briljerte da hun var tilbake i laget etter den siste ukens kontroverser, mens Haug erstattet en skaderammet Ada Hegerberg på beste vis og gjorde slutt på den vonde måltørken i sluttspillkamper med to vakre scoringer før det var spilt 17 minutter.

Etter en drøy halvtime økte Graham Hansen ledelsen til 3-0 med et kjempeskudd fra langt hold, og dermed hadde de norske marginen inne som garanterte plass i cupspillet. Filippinene var aldri i nærheten av å gjøre noe med det. Et selvmål og et straffespark Guro Reiten både skaffet og scoret på økte ledelsen før Sofia Harrison meide ned Thea Bjelde og fikk rødt kort etter VAR-titting. På overtid fullførte Haug sitt hattrick.

De norske koblet tidlig grepet, og i det 6. minutt kunne de juble for scoring i en sluttspillkamp for første gang på 402 minutter (pluss tilleggstid). Frida Maanum raidet på kanten, gjenvant ballen etter at motstanderen ikke klarerte ordentlig og la den ut til Bjelde. Høyrebackens innlegg fant Haug, som fra spiss vinkel fluktet ballen i en bue over hodet på keeper og inn i lengste hjørne. En like vakker som viktig scoring.

Haug var ustoppelig i duellene, og i det 17. minutt doblet hun ledelsen. Hun startet perfekt på et langt framspill fra Vilde Bøe Risa, fikk en meter på Filippinenes midtstopper og kaptein Hali Long og nikket ballen i en bue over keeper til 2-0.

Før kampen hadde Haug nesten akkurat samme målsnitt på landslaget som langt mer meritterte Hegerberg (0,56). I sin 10. landskamp la hun på til åtte scoringer og la Lyon-stjernen bak seg.

Smilte igjen

Norge gikk på banen med et betydelig press på sine skuldre. En direkte dårlig åpningskamp mot New Zealand (0-1) og et målløst oppgjør mot Sveits gjorde at laget måtte vinne for å unngå sisteplass i gruppa og kunne bli nødt til å vinne med tre mål for å gå videre. Graham Hansens utblåsning etter vrakingen mot Sveits, som hun dagen etter måtte beklage offentlig, ble fulgt av meldinger om intern uenighet. På vei ut på banen var 100-kampjubilanten Emilie Haavi den eneste som smilte.

Det skulle snart endre seg, for plutselig spilte det norske landslaget som i sine beste stunder, og profilene fikk vise hva de kan. Norge dro motstanderne ut av posisjonene med presist pasningsspill og utnyttet åpningene til å skape sjanser. Graham Hansen evnet som vanlig å skape ubalanse helt på egen hånd, og motstanderen hadde ikke noe svar på hennes tekniske ferdigheter.

På stillingen 2-0 i det 29. minutt holdt det på å resultere i en scoring for evigheten da hun herjet med venstreback Angela Beard og dro henne av med en vending fra fotballkunstens øverste hylle. Innlegget hælflikket Haug bak standbeinet mot lengste hjørne, men ballen endret retning på Long og rullet noen centimeter utenfor.

Det skulle ikke vare lenge før Norge hadde marginen som gjorde at det bare var én plass i åttedelsfinale å spille om mellom Sveits og New Zealand. Det målet var det Graham Hansen selv som satte inn, med et snorrett skudd fra distanse i lengste hjørne. Hun plukket opp en halvklaring, dro av en motspiller, vendte og skjøt. 27,1 meters hold og 101 kilometer i timen, fortalte Fifas statistikk. Superstjernen, som før avspark ble klappet på av medspillerne i sitt comeback fra start, ble omringet av alle de norske utespillerne i en jubelklynge.

Trøstet seg

Filippinene gikk på banen foran et titusentall tilhengere i den tro at de skulle spille om gruppeseieren. I stedet ble de avkledd av et lag på et helt annet nivå, som etter to svake kamper fant seg selv. Det ble helt stille på tribunen etter 2-0. Etter 3-0 henga de filippinske tilhengerne seg til «bølgen» og til å juble for ballerobringer som om det var scoringer.

– Det er en heltent norsk gjeng utpå der, sa Norges assistenttrener Ingvild Stensland til Viaplay i pausen.

Filippinene fikk ikke slippe lettere etter sidebytte. I det 48. minutt klønet Alicia Barker ballen i eget mål i et desperat forøk på å hindre at Maanums flate innlegg nådde Reiten ved lengste stolpe. Etter det målet ble «Alt for Norge» spilt på Eden Park, utvilsomt for første gang. Ett minutt senere var 100-kampjubilant Haavi nær å score sitt første landslagsmål på over fire år, men skjøt rett på keeper. På returen ble Reiten felt av Jaclyn Sawicki, og etter en langvarig VAR-sjekk kunne Reiten selv rulle inn 5-0 på straffespark.

Norge avsluttet mot ti spillere. Ingrid Syrstad Engen, Graham Hansen, Reiten og Anna Jøsendal var alle nær enda et mål, men først i det femte av elleve tillagte minutter nikket Haug inn målet som gjør at Tysklands 6-0 over Marokko har selskap som største seier i dette VM.

Ti minutter på overtid kunne den blitt slått da Haug traff stolpen.

Søndagens seier i Auckland var både den sørligste (36.52.30 grader sør) og østligste (174.44.39 grader øst) seier for et norsk seniorlandslag i fotball. Nå reiser VM-troppen ytterligere 50 mil lenger sør og litt lenger øst til hovedstaden Wellington for å møte Spania eller Japan i åttedelsfinale lørdag 5. august.

Det er lag av kaliberet landslagssjef Hege Riise har brukt det siste året på å øve på å håndtere, og når ketsjupen først er ristet løs kan det bli mer norsk moro.













