Nordmannen startet kampen for de lyseblå, og kom seg til flere store sjanser, men måtte likevel tasse målløs av banen etter 55 minutter.

Men da Haaland og en rekke andre stjernespillere gikk av, fikk Oscar Bobb muligheten fra benken.

Nordmannen fikk imidlertid en tung start på sitt innhopp da Memphis Depay banket Madrid-laget i ledelsen etter 66 minutter, før Yannick Carrasco doblet åtte minutter senere.

Åtte minutter før full tid utlignet City da Ruben Dias headet inn en corner fra Sergio Gómez. Det ble imidlertid blåtrøyenes eneste scoring for kvelden.

Haaland startet oppkjøringen friskt da han kom inn fra benken og scoret to mål mot Yokohama Marinos. Han gikk imidlertid målløs av banen mot Bayern München i den påfølgende kampen.

Jærbuen hadde en eventyrlig debutsesong for Manchester City, hvor han noterte seg med 52 mål og ni målgivende på 53 kamper for de lyseblå. Han var dermed også en viktig brikke i City-laget som for første gang i klubbens historie vant «The Treble».