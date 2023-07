Casper Ruud snudde kampen etter svakt førstesett – klar for kvartfinale

Nordmannen vant kampen med sifrene 1-6, 6-2, 6-2.

Ruud fikk en svak start på kampen da han ble brutt i første game. Garín brøt også det femte gamet, og chileneren sikret seg 1-0 i sett etter bare en halvtimes spill.

– Han har spilt det som jeg mener er et av hans råeste sett i karrieren, sa Eurosport-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen om Garín.

Nordmannen virket varmere i trøya i sett to og brøt motstanderen i det femte gamet. Ruud havnet under 0-40 i det påfølgende gamet, men reddet inn forspranget og bekreftet til slutt bruddet.

Han spilte seg deretter til et nytt servebrudd og sikret seg langt på vei 1-1 i sett.

Ruud åpnet det tredje settet med nok et servebrudd. Chileneren hadde et helt annet kroppsspråk enn i førstesettet, og nordmannen hadde et tydelig overtak i kampens avgjørende fase.

Ruud brøt chileneren igjen i det tredje settet og sikret etter hvert seieren.

Gammel kjenning

Ruud og Garín har møttes fire ganger tidligere. Nordmannen har slitt med å få has på chileneren, og torsdagens møte var bare hans andre seier på fem forsøk.

Snarøya-gutten er rangert som nummer fire i verden og er førsteseedet i turneringen i Hamburg. Garín er helt nede på 120.-plass på ATPs verdensranking.

Ruud slet seg videre til 2. runde da han slo ut argentinske Sebastian Baez onsdag kveld. Begge Ruuds kamper har gått under tak i Hamburg, noe han har slitt med å venne seg til:

– Det tar litt tid å tilpasse seg nye forhold med nye baller og baner, sa Ruud til Discovery onsdag.

Jakter sin ellevte tittel

Ruud tok seg forrige uke helt til finale i ATP-250-turneringen i Båstad, der det ble tap for Andrej Rublev med settsifrene 6-7 (3-7), 0-6.

Nordmannen må dermed fortsette jakten på sin ellevte ATP-tittel. Ruud har vunnet ti ATP-titler så langt i karrieren. Alle har kommet på laveste nivå (250).

