Bodø/Glimt et halvt steg nærmere conferenceligaen: – Burde ha vært 10-1

Bohemians holdt unna i drøye 40 minutter på kunstgresset i Bodø, men fikk det tøft i minuttene rundt pause. Albert Grønbæk tuppet inn 1-0 før 45 minutter spilt, og Amahl Pellegrino doblet like etter hvilen. Rett før slutt ordnet Runar Espejord 3-0-seier i Bodø.

– Jeg synes vi kommer ut og tar tak i kampen fra første sekund. Jeg synes vi løser det veldig godt, og så tror jeg at vi skal være forberedt på en liten annen kamp på gresset i Praha, sa kaptein Patrick Berg til Avisa Nordland.

– Vi må ikke tenke at de er et dårlig lag, selv om vi var soleklart best her, fortsatte han.

Returoppgjøret spilles 3. august i Praha. Det er fire kvalifiseringsrunder før gruppespillet sparkes i gang. Det betyr at Glimt må gå seirende ut av ytterligere to dobbeltoppgjør for å kvalifisere seg til et eventuelt puljespill.

Glimt møter vinneren av svenske Kalmar og armenske Pyunik i neste runde, så sant de gjør jobben i returoppgjøret i Tsjekkia.

– Det er klart at jeg er glad. Det er stor forskjell på 2-0 og 3-0, men så burde det ha vært 10-1. Jeg liker måten vi fremstår på i dag, det er energi og kraft i oss, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Grønbæk-mål

Gultrøyene spilte seg til flere halvsjanser før hvilen, men så ut til å gå til pause på 0-0. Grønbæk var blant de som kom seg til avslutninger, og like før pausesignalet pirket dansken inn 1-0. Brice Wembangomo spilte til Sondre Brunstad Fet som fikk et lite touch på ballen, før Grønbæk tuppet inn 1-0 via stolpen.

Fire minutter etter pause doblet Pellegrino ledelsen. Sondre Sørli stormet inn i feltet og fant Pellegrino med en 45 graders pasning. Sistnevnte bredsidet inn 2-0 via en motspiller og inn i mål.

Bohemians traff deretter tverrliggeren, før de også spilte seg til en ny stor sjanse. Mot slutten av omgangen var Ulrik Saltnes like nærme, før også Sørli traff tverrliggeren.

Ett minutt på overtid rundet Espejord keeper og satte enkelt inn 3-0. Saltnes sto for den målgivende pasningen.

– Det var veldig deilig, for min egen del også. Og ikke minst for laget sin del, som sto og stanget litt og skulle hatt noen flere mål, sa Espejord.

Nordås i troppen

Lasse Nordås ble tidligere i sommer klar for Tromsø etter en byttehandel med Bodø/Glimt. Nordås er spilleklar for klubben 1. august og dro forrige uke til Tromsø for å slutte seg til laget. Angrepsspilleren, som sliter med en skade, ble likevel kalt opp i Glimt-troppen til torsdagens kamp.

Conferenceligaen er på tredje nivå blant Uefas klubbturneringer. Den ble spilt for første gang i 2021/22-sesongen. Glimt røk ut av første utslagsrunde i fjorårets utgave av turneringen etter 0-1-tap sammenlagt mot polske Lech Poznan.









