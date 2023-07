Stor Uno-X-dominanse i VM-troppen i sykkel – tempomester Foss med

Fellesstarten for menn er 6. august, mens kvinnene skal i aksjon én uke senere. Norges Cykleforbund har tatt ut åtte menn til fellesstart og tempo, der fem til daglig sykler for det norske profflaget Uno-X. Bare Tobias Foss (Jumbo-Visma), Andreas Leknessund (DSM) og Iver Johan Knotten (Tønsberg) sykler for andre lag.

Uno-X kommer nylig fra sin første deltakelse i verdens største sykkelritt Tour de France. Fra der er Jonas Abrahamsen, Tobias Halland Johannessen, Alexander Kristoff, Rasmus Tiller og Søren Wærenskjold tatt ut.

I paraklassen skal Christian Gyldenøhr (Kristiansand) og Kevin Touya (Bingsfoss) sykle. Sven Erik Bystrøm (Intermarché) var i utgangspunktet tatt ut, men han må gjennom en skulderoperasjon og mister mesterskapet.

Susanne Andersen (Uno-X), Marte Berg Edseth (Uno-X) Ingvild Gåskjenn (Jayco AlUla), Mie Bjørndal Ottestad (Uno-X), Katrine Aalerud (Movistar) og parautøver Suzanna Tangen (Grenland) er med for kvinnene.

Tobias Foss er regjerende verdensmester på tempo, som i år skal sykles 11. august. Wærenskjold ble i fjor sensasjonelt U23-verdensmester på samme øvelse. Norge stiller med tre ryttere på tempoen som følge av at de har regjerende mester.

---

Hele uttaket:

Menn Elite Fellesstart, 6. august:

Jonas Abrahamsen (Grenland/Uno-X), Tobias Halland Johannessen (Drøbak-Frogn/Uno-X), Alexander Kristoff (Stavanger/Uno-X), Andreas Leknessund (Ringerike/DSM), Rasmus Tiller (Lillehammer/Uno-X), Søren Wærenskjold (Ringerike/Uno-X).

Menn Elite Tempo, 11. august:

Tobias Foss (Lillehammer/Jumbo-Visma), Iver Johan Knotten (Tønsberg), Søren Wærenskjold (Ringerike/Uno-X).

Kvinner Elite Fellesstart, 13. august:

Susanne Andersen (Stavanger/Uno-X), Marte Berg Edseth (Ringerike/Uno-X), Ingvild Gåskjenn (Horten og Omegn/Jayco AlUla), Mie Bjørndal Ottestad (Ullevål/Uno-X, Katrine Aalerud (Vestby/Movistar).

Kvinner Elite Tempo, 10. august:

Mie Bjørndal Ottestad (Ullevål/Uno-X).

Kvinner Para, tempo og fellesstart:

Suzanna Tangen (H4), Grenland.

Menn Para, tempo og fellesstart:

Christian Gyldenøhr (H4), Kristiansand, Kevin Touya (C4), Bingsfoss.

---