Caroline Graham Hansen ba om unnskyldning for utblåsningen

Før Hege Riise skulle møte mediene i VM, kom Graham Hansen inn og ga tydelig preget en kort uttalelse fra podiet i spillerhotellet i Auckland.

– Jeg vil be om unnskyldning. Jeg er bare et menneske, og det er mye følelser. Etter kampen i går tok det overhånd. Jeg vil beklage overfor mine lagkompiser at jeg tok fokus bort fra det som faktisk betyr noe, og det er å levere, sa hun.

Hun ble vraket fra start i sin 100. landskamp og måtte nøye seg med et innhopp.

Treneren bestemmer

– Jeg ble veldig skuffet, selvfølgelig, over ikke få starte i den viktigste landkampen på lenge. Jeg er i form og visste at jeg kunne bidra sterkt mot Sveits. Samtidig må jeg respektere at det er treneren som bestemmer, og hun har rett å gjøre det hun mener er best for laget.

Hun forklarte uttalelsen til Viaplay om at hun følte seg tråkket på i ett år.

– Det er ett år siden jeg ble tatt ut av kapteinsteamet som noe av det første hun (Riise) gjorde. Det var jeg også uenig i, sa hun, men hun la til at det ikke var «den rasjonelle meg» som snakket etter Sveits-kampen.

Godtatt

– Jeg vil gjøre alt for å hjelpe Norge videre og ber igjen om unnskyldning for at jeg i møte med pressen i går lot følelsene ta overhånd, sa hun.

Riise sa at unnskyldningen er godtatt, og Graham Hansen vil fortsatt være en del av troppen inn mot den avgjørende kampen mot Filippinene.

Guro Reiten fortalte litt senere at spillerne har fått Graham Hansens unnskyldning, foreløpig skriftlig, og at den er godtatt.





