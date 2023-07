Svømming vil inkludere transpersoner – åpner ny klasse

Nyheten ble tirsdag sluppet av president Husain Al-Musallam i Det internasjonale svømmeforbundet, men uten å oppgi detaljer.

– Det er et veldig komplekst tema, men jeg er glad for å fortelle at vi nå har planer om den første testen med en åpen klasse. Sporten vår trenger å være åpen for alle, sa Al-Musallam.

I svømming er transpersoner utestengt fra store mesterskap som OL og VM. Tidligere i år besluttet friidretten å nekte utøvere som gikk gjennom puberteten som mann, å konkurrere internasjonalt i et felt med kvinner.

– Det har vært viktig for oss å sikre kvinnelige utøvere rettferdige konkurranser, men jeg har også sagt mange ganger at ingen bør diskrimineres. Ingen bør utelukkes fra å delta i våre konkurranser, påpekte Al-Musallam da han fortalte om de framtidige planene.

Lia Thomas vant i mars i fjor den uvanlige distansen 500 yards fri i det amerikanske collegemesterskapet i svømming. Med det ble hun tidenes første transperson til å vinne en nasjonal collegetittel (NCCA) på øverste nivå. Suksessen bød i etterkant på svært delte meninger.

