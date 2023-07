Molde tapte for HJK i mesterligakvalifiseringen: – Lite kreativitet

Topi Keskinen scoret kampens eneste mål etter 25 minutter. Fram til da hadde Molde vært farlige, men ikke greid å sette HJK-forsvaret på de aller største prøvene.

Det utnyttet hjemmelaget i Helsingfors og fikk med seg et godt utgangspunkt til returkampen i Molde neste onsdag.

Tidligere Molde-trener Kjetil Rekdal er imidlertid ikke bekymret tross nederlag.

– Dette er et lag Molde skal slå over to kamper. I hvert fall i ni av ti tilfeller … Jeg tror ikke HJK klarer å stå imot Molde de siste 20-30 minuttene neste uke uten at de eventuelt skulle ha et resultat som tilsier det, sa Rekdal på VGTVs sending.

Han pekte likevel på at det er en jobb som må gjøres mot et lavtliggende finsk lag.

– Jeg synes de var veldig statisk. Det var lite kreativitet og initiativ i bakrom. De har ballen mye, men skapte nesten ingenting før de siste 15-20 minuttene og det er for seint. Skal de slå ut HJK må de rive dem i stykker fra start i Molde, fortsatte Rekdal.

Gjør romsdalingene jobben i dobbeltoppgjøret mot HJK, er det garantert en norsk trenerduell i neste runde. Klaksvik trenes av tidligere Molde-helt Magne Hoseth, mens Per-Mathias Høgmo leder svenske Häcken. De møtes til sin første kamp onsdag.

Stor pengepremie

Som vinner av Eliteserien i 2022 møter Erling Moes menn kun andre seriemestere på veien. Årets mesterligakvalifisering er den sjette i Molde-historien, og hittil har romsdalingene tatt seg til puljespillet én gang. Det skjedde på første forsøk i 1999.

En plass i mesterligaen vil gi MFK et pengeregn uten like. Forrige sesong fikk hvert lag minst 183 millioner kroner før en eneste gruppekamp var spilt.

Molde er uansett sikret deltakelse i conferenceligaens puljespill om de tar seg forbi HJK.

Fraløpt

Molde kom til kampen i Helsingfors etter å ha scoret ni mål totalt på sine to siste kamper i Eliteserien.

Etter at moldenserne hadde fått den beste starten, var det hjemmelaget som tok ledelsen etter 25 minutter. Keskinen fikk ballen i bakrom og løp enkelt fra Molde-forsvaret. Alene med Jacob Karlstrøm gjorde 20-åringen ingen feil.

I etterkant tok HJK over styringen og skapte flere sjanser. Like etter ledermålet måtte Karlstrøm ut i full strekk for å hindre Atomu Tanaka.

I annen omgang skapte begge lag sjanser, men ingen fant veien til nettmaskene. Dermed var det HJK som til slutt kunne juble.

(©NTB)