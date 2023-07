Uendret for Hovland – British Open-vinneren hoppet 16 plasser på PGA-rankingen

Blant de ti beste er det to endringer på den nye oversikten. Max Homa rykker opp til 7.-plass og passerer Cameron Smith, men det er Harman som har aller mest å juble for.

Amerikaneren klatrer hele 16 plasser og gjør personlig bestenotering med å være i topp ti. Søndag vant han majorturneringen British Open.

I april falt Hovland utenfor topp ti, men nordmannen gjorde et byks mot slutten av mai og tok over 6.-plassen. Etter et lite hakk ned den påfølgende uken rykket Hovland opp til 5.-plass i begynnelsen av juni. Den har han hatt siden, og i helgen endte han på 13.-plass i British Open.

Hovland har en 3.-plass som toppnotering på verdensrankingen (satt i januar 2022).

