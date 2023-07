Første VIF-signering i boks for Bakke

Det opplyser Oslo-klubben på sine nettsider. Midtstopperen hentes som bosmanspiller, og 29-åringen har tidligere spilt for Sandefjord i Eliteserien.

– Jeg er veldig glad for å være her. Jeg likte meg svært godt i Norge sist jeg var her, og ønsket meg tilbake. Når Vålerenga kom på banen, var jeg ikke i tvil. Det er en veldig fin klubb, sier Kreuzriegler etter overgangen.

I løpet av tiden i Sandefjord spilte østerrikeren 51 kamper i Eliteserien. Han har signert en avtale med Vålerenga ut 2024-sesongen.

– I Martin får vi en voksen spiller med mye erfaring. Han er venstrebeint og vant til å spille i en treer bak, og passer måten Geir Bakke ønsker å spille på. Han har en fin karakter og er en ledertype i en posisjon vi har manglet, forteller Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson om klubbens nye midtstopper.

Vålerenga har slitt voldsomt i Eliteserien denne sesongen, og etter 14 kamper befinner laget seg på 14.-plass. Ned til Sandefjord på nedrykksplass er det bare ett poeng.

(©NTB)