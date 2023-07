Hovland med svak avslutning i British Open – raste på resultatlisten

Hovland spilte seg lørdag opp i toppkampen i årets siste majorturnering. Før søndagens fjerde og avsluttende runde var han en av flere som jaktet ett slag bak den siste pallplassen.

Nordmannen gikk ut i nest siste gruppe og åpnet med bogey i ruskeværet i Nord-England. Han gikk deretter tre hull på par, før det ble en ny bogey på hull fem.

25-åringen hadde fortsatt muligheten til å henge på teten, men med en dobbeltbogey på det sjette hullet raste han på resultatlisten.

Spillet bedret seg på de siste ni hullene, og han noterte seg for birdier på hull 11, 15 og 18. Nordmannen endte dagen på to slag over par, og turneringen på minus tre.

Amerikanske Brian Harman startet dagen i en lederposisjon og var fem slag foran nærmeste utfordrer. Han var aldri truet i kampen om seieren og avsluttet turneringen på 13 under par. Dermed vant han sin første majorturnering.

Sørkoreanske Tom Kim, østerrikske Sepp Straka, australske Jason Day og spanske Jon Rahm var samlet i å være nærmest Harman etter fire runder. De avsluttet alle turneringen på minus sju slag.

Det lå nesten 170 millioner kroner i potten totalt i turneringen.

[ Bunnsolid Hovland jakter på suveren Harman i British Open ]

---

Dette er Hovlands beste resultater i majorturneringene i golf:

* US Masters: 7.-plass (2023)

* PGA-mesterskapet: 2.-plass (2023)

* US Open: 12.-plass (2019, som amatør)

* British Open: 4.-plass (2022)

---