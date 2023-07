Casper Ruud feid av banen av Andrej Rublev i Båstad-finalen

Ruud tapte med settsifrene 6-7 (3-7), 0-6.

Nordmannens jakt etter sin ellevte ATP-tittel endte dermed i et mislykket forsøk. Ruud har vunnet ti ATP-titler så langt i karrieren. Alle har kommet på laveste nivå (250).

I første sett holdt Snarøya-mannen sine to første servegame før han mistet det tredje. Dermed åpnet muligheten seg for Rublev til å ta første sett, men Ruud slo tilbake og utliknet til 4-4 i Rublevs serve.

Motstanderen i toppslag

Kampen ble midlertidig stanset som følge av regn, men da oppgjøret kom i gang igjen endte første sett i tiebreak. Det gikk Rublev seirende ut av 7-3.

25-åringens strålende spill fortsatte i det andre settet. Ruud klarte ikke vinne et eneste game i siste sett.

– Det rett og slett utenomjordisk fra Rublev. Det er en Casper som slett ikke gjør seg bort, men han ble rett og slett bare spilt ut. Jeg tror jeg aldri har sett Rublev spille den tennisen han gjør nå, sa VGs kommentator Sverre Krogh Sundbø underveis i andre sett.

Lei statistikk

Snarøya-mannen hadde tapt samtlige fire kamper på grusunderlag mot Rublev tidligere i karrieren. De to siste møtene mellom Ruud og Rublev hadde imidlertid gått i favør nordmannen.

Kommende uke venter en ny grusturnering for Ruud da han skal spille i tyske Hamburg. Deretter skal han over på hardcourt i Toronto og Cincinnati før US Open i slutten av august, der han skal prøve å gjenskape finaleplassen fra i fjor.

