Herrem-comeback da ferskt norskt landslag ble utspilt av Frankrike

Kampen ble spilt foran utsolgt hall i Bodø. Norge stilte med svært mange ferskinger, og flere spillere fikk sin debut på A-landslaget.

Frankrike ledet 14-10 ved pause.

Det var den 100. kampen mellom disse to lagene. Det venter høyst trolig minst et møte også i VM i desember. I tillegg er det planlagt en felles treningssamling for Norge og Frankrike før Paris-OL neste år.

Frankrike er regjerende OL-vinner mens Norge sitter på både EM- og VM-tittelen.

Trolig kommer Frankrike til å være favoritt foran OL på hjemmebane i Paris (gruppespill) og Lille (sluttspillet går der).

---

Kampfakta

Landskamp håndball kvinner lørdag i Bodø:

Norge – Frankrike 18-30 (10-14)

Bodø Spektrum

Mål Norge: Kristina Sirum Novak 4, Celine Marie Solstad 3, Karine Emile Dahlum 2, Camilla Herrem 2, Oda Cathrine Lunne Mastad, Julie Hulleberg, Tuva Ulsaker Høve, Kristiane Knutsen, Sunniva Amalie Næs Andersen, Live Rushfeldt Deila, Ane Cecilie Høgseth.

Toppscorer Frankrike: Orlane Kanor 6.

Utvisninger: Norge 4 x 2 min., Frankrike 5 x 2 min.

---