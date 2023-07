Hauger tok sin fjerde Formel 2-seier: – Har vært en tøff sesong

MP Motorsport-fører Hauger har vunnet to sprintløp denne sesongen etter at han også gikk til topps i Melbourne i april. Han vant to løp i fjorårets debutsesong, der han seiret i sprinten i Monaco og hovedløpet i Baku.

Lørdagens sprint ble kjørt på Hungaroring utenfor Budapest. Nordmannen startet VM-sprinten fra 2. startposisjon etter niendeplassen i fredagens kvalifisering.

– En god følelse. Takk skal dere ha folkens, jublet Hauger over team-radioen.

– Det har vært en tøff sesong, men deilig å være tilbake pallen igjen. Dessuten var det fint å vinne med så mange nordmenn til stede. Det ble et flott løp med høyt tempo. Jeg klarte å holde kontrollen på dekkene underveis, men med ti runder begynte han (Iwasa) å ta innpå. Jeg hadde heldigvis litt mer å kjøre med og klarte å øke avstanden inn til mål, sa Hauger i seiersintervjuet.

Forbi i første sving

Han fikk en flott start og tok seg forbi indiske Kush Maini i den første svingen. 20-åringen fikk etter hvert også en god avstand ned til neste bil, japanske Ayumu Iwasa.

Det skulle kjøres 28 runder på 4,4 kilometer i varmen og det gjaldt å få dekkene til å holde i alle rundene.

– Du kan godt presse litt mer på, fikk Hauger beskjed om på radioen da Iwasa hadde knappet innpå avstanden til under ett sekund.

[ Formel 2: Dennis Hauger vant sprintløpet i Australia ]

Økte avstanden

Med ti runder igjen fikk Iwasa beskjed om å ta i litt mer i kjøringen sin, men han kunne ikke hindre Hauger-seier. De tre-fire siste rundene hadde Hauger god kontroll mot triumf og økte avstanden. Han vant med nesten fem sekunder foran japaneren.

Hauger er nummer åtte i VM sammenlagt med sine 70 poeng. Danske Fredrik Vesti leder når det gjenstår fem runder i årets sesong. Den avsluttes i Abu Dhabi i november.

Hauger starter som nummer ni i søndagens hovedløp. Da kan det bli langt tøffere å kjempe om seieren.

– Det blir et langt løp i morgen. Jeg får se hva jeg kan klare, sa den unge nordmannen.

[ Hauger nummer 14 i Silverstone-kvalik – raste nedover listene ]