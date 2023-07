Casper Ruud til finale i Båstad: – Nesten som hjemmebane

Ruud vant kampen på rødgrusen med settsifrene 6-3, 7-5 og skal spille finale for andre gang i Skåne. I 2021 vant han finalen i Båstad, mens det i fjor ble exit i første kamp. Ruud er på fjerdeplass på ATP-rankingen, mens Musetti er rangert som nummer 16 i verden.

– Jeg er veldig glad for å vinne, naturligvis. Det var tøffe forhold. Det var litt vanskelig å holde den siste serven, sa Ruud til arrangøren.

– Det er nesten som å spille på hjemmebane, fortsatte nordmannen.

Kan møte tittelforsvarer

I søndagens finale venter enten tittelforsvarer Francisco Cerundolo (Argentina) eller russiske Andrej Rublev. Cerundolo slo landsmann Sebastian Baez i finalen av fjorårets utgave. Det er meldt skikkelig ruskevær i Båstad søndag, og dermed er det noe usikkerhet om finalekampen kan gjennomføres til planlagt tid.

Ruud har ti titler på ATP-touren, og alle er på det laveste nivået (250).

Musetti og Ruud hadde møttes én gang i et hovedtablå tidligere. I 2022 vant italieneren i Masters1000-turneringen i Paris. I 2019 var Ruud best da de to møttes i kvalifiseringen til Roma Masters.

To brudd

Ruud brøt italieneren én gang i det første settet lørdag og tok vare på sine egne servegame. I andre sett fulgte duellantene hverandre svært tett, men de var Ruud som hadde marginene på sin side. På stillingen 5-5 fikk Ruud inn det avgjørende bruddet som sørget for at han kunne serve inn seieren.

Snarøya-mannen er nummer åtte på pengetoppen i ATP-tennisen så langt denne sesongen. Han har dratt inn nær 25 millioner kroner hittil i år.

Etter Båstad-turneringen skal Ruud spille i tyske Hamburg kommende uke. Deretter skal han over på hardcourt i Toronto og Cincinnati før US Open i slutten av august, der han skal prøve å gjenskape finaleplassen fra i fjor.

