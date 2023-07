Bunnsolid Hovland leverte birdieshow og meldte seg på i British Open

Hovland startet lørdagen på par, men spilte seg opp etter en meget god runde der han noterte seks birdier. Det bidro til at han endte fem slag under banens par for dagen.

Det gjør at nordmannen er med i kampen om en framskutt plassering på banen i Wirral der det er snakk om en majorturnering.

Jon Rahm spilte kanongolf på tredjerunden. Han gikk åtte under par for dagen. Fredag måtte han slite hardt for å komme med på de to siste rundene.

Det er mange spillere i aksjon etter at Hovland gikk i klubbhuset lørdag. Det ligger nesten 170 millioner kroner i potten totalt i turneringen.

[ Hovland trøblet etter knallstart på dag to av British Open ]

---

Dette er Hovlands beste resultater i majorturneringene i golf:

* US Masters: 7.-plass (2023)

* PGA-mesterskapet: 2.-plass (2023)

* US Open: 12.-plass (2019, som amatør)

* British Open: 4.-plass (2022)

---