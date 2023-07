Warholm slo dos Santos med årsbeste i verden i Monaco: – Viktig å slå gutta

46,51 er årsbeste i verden og Warholms nest raskeste løp i karrieren. Warholm løp på 46,52 i Bislett Games tidligere i år. Dos Santos var i mål på annenplass på tiden 47,66.

– Det var gode forhold. Det var viktig å slå gutta litt. Det er mange som har snakket og nå må de vise det med beina. Det betyr mye for meg. Jeg er et konkurransemenneske og vil vinne. Da er det viktig å vise muskler under en så viktig anledning, sa Warholm til NRK.

Dermed tok Warholm sin tredje Diamond League-seier denne sesongen. Amerikanske CJ Allen ble nummer tre med tiden 47,84.

Warholm og Dos Santos hadde ikke møttes på friidrettsbanen siden VM-finalen i Eugene fjor. Da stakk brasilianeren av med seieren etter at Warholm hadde slitt med skadeproblemer store deler av sesongen.

– Jeg har vært heldig og ikke hatt noen skader i år. Bank i bordet, sa Warholm videre.

Fredag fikk Warholm revansje. Vinnertiden er både Diamond League- og stevnerekord.

Mot DL-finale

Løpet i Monaco var Dos Santos' første konkurranse på 400 meter hekk i år, og i det franske fyrstedømmet ble han slått av en Warholm som har vist kjempeform denne sesongen.

Fra før har han vunnet Diamond League-konkurransene i Oslo og Stockholm. I sistnevnte ble imidlertid noen av Warholms konkurrenter forstyrret av klimaaktivister.

Med seieren er også Warholm så godt som sikret en plass i DL-finalen i Oregon, USA 16. og 17. september. VM i Budapest går av stabelen i august.

Supertider

Warholm sesongåpnet med 46,52 og årsbeste i verden under Bislett Games i midten av juni. Det var på daværende tidspunkt hans nest raskeste tid noensinne. Verdensrekorden hans er 45,94.

Nordmannen klinket til og vant NM-gull på tiden 46,76 på Jessheim tidligere i juli. Det er hans femte raskeste tid på distansen i karrieren. Etterpå sammenlignet han løpet med da han vant OL-gull i Tokyo i 2021.

