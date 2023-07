Spanjol slo Jakob Ingebrigtsens europarekord på 5000 meter

Ingebrigtsen løp på 12.48,45 i italienske Firenze i juni 2021, men etter to år er den forbigått av Katir. Spanjolen ble nummer fire på fredagens 5000 meter under Diamond League-stevnet i Monaco. Tiden er over fem sekunder bedre enn hans tidligere personlige bestenotering.

Ingebrigtsen har ikke løpt 5000 meter denne sesongen. I stedet har han lagt fokuset på 1500-meteren før VM i Budapest om én måned.

Der er det imidlertid lagt opp for at nordmannen kan doble med både 1500 og 5000 meter. Det er ikke kjent hva Ingebrigtsen har bestemt seg for.

