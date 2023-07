Rørt Mohoric slo Asgreen og tok Tour-seier på målstreken: – Vi ofrer mye

Det var slovenerens første etappeseier i årets Tour de France og hans tredje totalt. Mohoric vant foran Kasper Asgreen på målfoto og snøt dermed dansken for sin andre etappeseier på to dager.

– Det betyr mye. Det er tøft å være profesjonell syklist og vi ofrer mye. Etter noen dager innser du at alle andre er så sterke. Du ser støtteapparatet som jobber hele dagen, og noen ganger føler du at du skuffer dem. Jeg måtte gjøre alt perfekt. Jeg føler så mye nå, sa en rørt Mohoric til arrangøren etter etappetriumfen.

Den 172,8 kilometer lange etappen med start i franske Moirans-en-Montagne var preget av skyhøyt tempo fra første tråkk på pedalen, og den ene milen etter den andre ble tilbakelagt uten at noe brudd fikk etablert seg i front.

– Dette har vært helt «Rock ‘n’ roll», sa TV 2-kommentator Christian Paasche mot slutten av etappen.

Sterk Uno-X-kjøring

Uno-X satte stort preg på etappen, men Rasmus Tiller og de andre lagkameratene fikk det for tøft da det skulle gjøres opp om etappeseieren. Tiller ble nummer 21 på etappen.

– Jeg er litt skuffet. Jeg gjør det jeg kan, men det blir taktisk mot slutten. Jeg miste kjedet i den siste utforkjøringen og mistet litt rytmen av det. Jeg ga absolutt alt jeg hadde, sa Tiller til TV 2 etter målgang.

Etter drøye 60 kilometer klarte et kjøresterkt brudd på ni ryttere, med blant andre Mads Pedersen og Julian Alaphilippe, å rive seg løs fra hovedfeltet.

Et aktivt Uno-X-lag ga imidlertid utbrytergruppen alt annet enn behagelige arbeidsforhold, og etter den innlagte spurten drøyt halvveis på etappen fant fire av lagets ryttere veien til tetgruppen. Tiller, Søren Wærenskjold, Jonas Abrahamsen og Anthon Charmig var Uno-X-representantene i tetsjiktet.

To etapper gjenstår

Like etter at det store bruddet hadde samlet seg, rykket Victor Campenaerts og Simon Clarke fra resten av utbrytergruppen. På vei opp den siste 3.-kategoristigningen sprakk det opp blant forfølgerne jakten på tetduoen, og samtlige av de fire Uno-X-rytterne fikk det for tøft mot slutten. Heller ikke Campenaerts eller Clarke maktet å holde unna.

– Det var veldig tungt opp bakken, før det var veldig taktisk og teknisk etterpå, sa en sliten Tiller etter den 19. etappen.

Småkupert terreng i Jurafjellene var ventet å gi en siste mulighet for feltets kjøresterke ryttere før de to avsluttende etappene av årets ritt.

– Jeg visste at det kom til å bli en tøff dag siden det var siste mulighet for veldig mange. Det var veldig mange som ville i brudd, og mange brukte mye krefter. Det merket vi da vi kom opp til den store gruppen, avsluttet Tiller.

Lørdag venter en knallhard fjelletappe fra Belfort til Le Markstein Fellering før rytterne inntar Paris og ærverdige Champs-Élysées søndag. Danske Jonas Vingegaard leder rittet suverent med sju minutter og 35 sekunder ned til Tadej Pogacar på 2.-plass.

