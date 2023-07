Casper Ruud til semifinale i Båstad

Snarøya-mannen vant kvartfinalen med sifrene 6-3, 6-4. Gruskampen var over etter snaut 90 minutter foran fulle tribuner i svensk solskinn.

Ruud var et stykke unna toppnivået i første sett. I to game måtte han kjempe seg ut av trøbbel for ikke å bli brutt. Selv greide han å bryte til 4-2 og koblet grepet.

I sett to hevet Ruud spillet og brøt til 2-1 på et vinnerslag. Derfra og ut kontrollerte han inn seieren.

Ofner er rangert som nummer 58 i verden og hadde aldri før møtt Ruud.

Fredag spiller Ruud semifinale mot italieneren Lorenzo Musetti. Motstanderen er tredjeseedet i Båstad-turneringen og ligger på 16.-plass på ATP-rankingen.

Det er spådd regn både lørdag og søndag. Ruskeværet kan by på problemer for arrangøren og kampoppsettet.

Ruud har ti titler på ATP-touren, og alle er på det laveste nivået (250). I 2021 vant han finalen i Båstad, mens det i fjor ble exit i første kamp.

