Alcaraz største pengemaskin – Ruud på 8.-plassen med 25 millioner kroner

Ruud spiller for tiden i Båstad (Sverige). I fjor endte han på vel 81 millioner innspilt på ATP-touren.

ATPs oppdaterte pengeliste viser at en unggutt topper for 2023. Wimbledon-vinneren Carlos Alcaraz (Spania) fører an med vel 78 millioner. Bak ham følger Novak Djokovic (Serbia, 65,9 mill.) og Daniil Medvedev (Russland, 56,8 mill.).

Dansken Holger Rune er bestemann fra Norden. Han har spilt inn 29 millioner kroner.

Av spillerne som er aktive i dag, ligger Djokovic på topp når det gjelder innspilt i karrieren. Han er oppe i vel 1,7 milliarder ATP-premiekroner.

Ruuds samlede beløp nærmer seg 160 millioner.

[ Ruud videre i Båstad – møter østerrikske Ofner i 3. runde ]