Hovland under par i British Open – majorvinner med marerittrunde

Nordmannen ligger på en foreløpig delt 18.-plass og har dermed fått en godkjent start på årets siste majorturnering som spilles utenfor Liverpool.

Hovland fikk sju strake par til å starte med før han måtte bokføre bogey på hull åtte og ti. Etter bogey nummer to slo nordmannen imidlertid rett tilbake med to birdier på hull elleve og tolv. Dermed var han tilbake på par.

På de fire siste hullene skaffet han seg én birdie. Hovlands spillepartner Justin Thomas, som har vunnet majorturneringen PGA-mesterskapet to ganger, hadde en marerittrunde torsdag. Amerikaneren klokket inn på hele elleve slag over par og har en kjempejobb foran seg for å klare cuten etter to runder.

Amatøren Christo Lamprecht (22) fra Sør-Afrika leder turneringen sammen med Tommy Fleetwood og Emiliano Grillo. Lamprecht kvalifiserte seg til majorturneringen ved å vinne amatørutgaven i juni. Den turneringen ble spilt i Southport, ikke langt fra Liverpool.

Spanske Jon Rahm var uheldig da han sleivet en ball ut i publikumsområdet og traff en tilskuer på sin første runde. Mannen så ut til å ta det med et smil da Rahm var borte for å forhøre seg om tilstanden.

Hovland slår ut på andre runde fredag klokken 10.47 norsk tid.

