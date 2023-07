Uno-X-syklisten Abrahamsen dannet et umiddelbart brudd med danske Asgreen og Victor Campenaerts på etappen. Trioen ledet med litt over ett minutt allerede etter fem kilometer, men hovedfeltet ga ikke utbryterne mye mer.

Likevel holdt det helt inn til bruddseier. Det var totalt tre bruddryttere som kjempet om seieren. Pascal Eenkhoorn ble nummer to bak Asgreen, mens Abrahamsen endte på 3.-plass.

– Alle gjorde det fantastisk der ute. For å være ærlig fortjente vi alle seieren med det arbeidet vi la ned, sa Asgreen om bruddkompisene etter triumfen.

Spurtkanonen Jasper Philipsen var først over målstreken av rytterne fra hovedfeltet, men han greide ikke ta sin femte etappeseier.

Nesten for Uno-X

Uno-X var nære på å ta sin første etappeseier i sin første deltakelse i Tour de France, men må stadig vente på bragden.

– Jeg er skuffet over at jeg havnet litt i dødens posisjon der, eller så kunne jeg søren meg ha tatt det. Det er litt skuffende, men samtidig må man være fornøyd med tredjeplass i dag. Det er gøy, sa Abrahamsen til TV 2.

Tidligere spurtkonge Thor Hushovd kalte det «stor sykkelidrett».

– Jeg er mektig imponert. Nå får Jonas ta med seg dette videre Tour de France og i karrieren. Det han gjorde i dag var stor sykkelidrett, skrøt TV 2-ekspert Thor Hushovd.

Det er Uno-X sin andre pallplass i rittet. Tobias Halland Johannessen står for den andre.

– Det er vanvittig imponerende at vi får så mange topp ti og har to tredjeplasser. Det viser virkelig at vi har noe her å gjøre. Selv om jeg er litt skuffet over at jeg ikke løste spurten litt bedre, så må man være fornøyd ned tredjeplass, sa Abrahamsen videre.

Markerte seg underveis

Torsdagens flate etappe var 184,9 kilometer lang og gikk fra Moûtiers til Bourg-en-Bresse.

Skien-mannen Abrahamsen viste seg fram i bruddet og sikret seg ett klatrepoeng på toppen av begge de 4. kategoriserte stigningene Côte de Chambéry-le-Haut og Côte de Boissieu.

27-åringen vant i tillegg den innlagte spurten da det gjensto 52,1 kilometer.

