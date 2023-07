Sykkelekspert optimist før den avsluttende Tour de France-uken: – Tror på flere sterke prestasjoner

Fem etapper gjenstår av årets ritt, og før rytterne inntar Paris og Champs-Élysées skal de gjennom én flat, én småkupert og to fjelletapper. Så langt i årets Tour de France har Uno-X sanket flere topp ti-plasseringer, deriblant en 5.- og en 3.-plass til Tobias Halland Johannessen.

Kaggestad tror den siste uken kan by på mer moro for det norske laget.

– Jeg har troen på at de kan levere flere sterke resultater. Jeg er usikker på om de har kapasitet til å stige helt til toppen av pallen, men det er flere gode muligheter. Den 18. og 19. etappen bør passe (Alexander) Kristoff og samarbeidet hans med (Søren) Wærenskjold bra, sier Kaggestad til NTB.

Kjempedebut

– I tillegg tror jeg Halland Johannessen kan prestere godt på onsdagens etappe (17. etappe) og den nest siste etappen, fortsetter han.

Drøbak-syklisten Johannessen har tatt Tour de France-sirkuset med storm i rittdebuten.

– Han bekrefter det enorme talentet sitt. Han har hatt et litt dårlig treningsgrunnlag, noe som har satt ham litt tilbake. Det gjør det igjen veldig positivt at han har levert som han har gjort. Jeg synes Uno-X som lag har vist seg fint fram, og inn i den siste uken nå handler det mye om ikke å falle sammen og å vise at de er fysisk og mentalt rustet, understreker Kaggestad.

Roser Laengen

Hos Tadej Pogacars UAE har Vegard Stake Laengen igjen figurert som hjelperytter for den slovenske sammenlagtkanonen. Kaggestad har som vanlig latt seg imponere av den 34 år gamle veteranen.

– Stake Laengen har levert til terningkast 6, og han viser stadig hvor viktig han er for det laget.

