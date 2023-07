Kolstad enig med håndballstjerner om lønnskutt: – Målene har vært satt for høyt

Det kunngjorde klubben på en pressekonferanse i egen arena onsdag ettermiddag. Enigheten innebærer at klubben beholder verdensklassespillere som Sander Sagosen.

– Vi vil ikke kommentere størrelsen på lønnsreduksjonen i kroner, men kan si at det er et betydelig og avgjørende bidrag, sa Kolstads daglig leder Jostein Sivertsen på mediemøtet.

Han takket spillere, trenere og øvrig støtteapparat for samarbeidet den siste tiden. Avtalen om lønnskutt innebærer 30 prosent reduksjon i lønningene for alt over 6G (6 x grunnbeløpet i folketrygden) i sesongen 2023/24.

Det er også aktuelt med lønnskutt i 2024/25-sesongen, men etter ønske fra spillerne har man ikke innført dette ennå.

Tar selvkritikk

Kolstad er i en krevende økonomisk situasjon og har sett seg nødt til å kutte i lønnskostnadene. Det kom brått på flere av stjernespillerne klubben har hentet de siste årene.

– Alle ble overrasket, og noen ble sjokkert, spesielt de som kom fra Tyskland (Sander Sagosen, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød), og det kan vi selvfølgelig forstå, sa Sivertsen.

Den daglige lederen tok selvkritikk for situasjonen klubben har havnet i.

– Vi er blitt beskyldt for å være overambisiøse og naive, og med fasit i hånd er det lett å erkjenne det. Målene har vært satt for høyt, og det har jeg vært med på som daglig leder. Det må jeg ta selvkritikk for. Vi skulle ha forutsett at de kunne komme noen utfordringer på veien, sa Sivertsen blant annet.

Islending dro

Islendingen Janus Smarason valgte ikke å godta lønnskutt, og han skrev i stedet under for den tyske Champions League-mesteren Magdeburg.

Fra før har trener Christian Berge fortalt at han blir værende i Kolstad. Nå er det klart at også profilene Sagosen, Johannessen, Rød, Vetle Eck Aga, Torbjørn Bergerud, Sigvaldi Gudjonsson og Magnus Gullerud blir med videre i prosjektet.

Avtalene med de nevnte spillerne ble inngått høsten 2021, men Sagosen, Johannessen og Rød slutter seg til laget først foran kommende sesong. De har dermed ikke engang spilt en kamp for Kolstad før de måtte ta stilling til nedgang i lønn.

En sesong av gangen

Rød sier til Adresseavisen at han gleder seg over å bli ferdig med den siste ukens turbulens.

– Jeg er glad for at vi har fått landet noe, og at vi nå kan se framover til det vi har lyst å gjøre, som er å spille håndball, sier bakspilleren.

– Jeg har hatt mitt å si i de møtene vi har hatt. Jeg synes det er viktig at vi setter en strek ved det og vet hvordan vi skal ha det her i klubben, og da har jeg og de andre spillerne visse forventninger, legger han til.

Rød forklarer seg også om hvorfor spillerne ønsket å ta lønnskutt bare for én sesong i første omgang.

– Vi vil se hvordan det utvikler seg. Vi er satt i en situasjon der det har vært litt forutsigbart for oss, og da mener vi at vi bør ha rett til å se an om det er grunnlag for sportslig satsing.

Kompenserer

Kolstad har satset hardt de siste årene og har som mål å vinne mesterligaen. Klubben vant alt i Norge sist sesong og debuterer i Champions League i september.

Sivertsen fortalte at Kolstad vil kompensere for deler av spillernes lønnstap med premiepengene laget spiller inn i løpet av sesongen.

Dersom klubben går med mer enn 1 million kroner i overskudd, vil også dette overskuddet gå til spillere, trenere og øvrig støtteapparat. Når det gjelder bonusavtaler for forrige sesong, tilfaller det spillerne som blir berørt av lønnsreduksjonen.

– Det er naturlig at vi tar en fot i bakken i februar. Hvis de (spillerne) ønsker det, vil de få anledning til å dra videre neste sommer, sa Kolstad-lederen.

[ Jubel for Kolstad: Ny publikumsrekord i norsk håndball ]