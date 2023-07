Direktesendt sport på TV onsdag

12.45: Sykkel. Tour de France, etappe 17: Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel. 165,7 km fjelletappe. Det er duket for kongeetappen av årets Tour de France, der rytterne skal over løypa høyeste punkt på 2304 meter. Tadej Pogacar må ta inn nesten to minutter på Jonas Vingegaard, så her blir det action. (Eurosport Norge / TV2)

13.00: Snooker, Champions League. 2. runde, ettermiddagssesjon. Fra Morningside Arena, Leicester. (V Sport 2)

13.00: Snooker, Champions League. 2. runde, kveldssesjon. Fra Morningside Arena, Leicester. (V Sport 2)

19.00: Basket, EM-kvalifisering. Kamp 1: Norge – Bulgaria, i Varner Arena. Åpningskampen i prekvalifiseringen. Norge møter Bulgaria og Østerrike, og vinneren av gruppa kvalifiserer seg for EM-kvalifiseringen til mesterskapet i 2025. (TV2 Sport 2)

20.00: Dart, World Matchplay. Dag 5, fra Winter Gardens, Blackpool. (Vsport 1)

20.15: Baseball, Major League Baseball. Grunnserien: St. Louis Cardinals – Miami Marlins, fra Busch Stadium, St. Louis. (V Sport +)

21.00: Golf, LPGA-tour. Dag 1 av Dow Great Lakes Bay Invitational, fra Midland Country Club, USA. (Viasport Golf).

