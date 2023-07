Tirsdagens tempoetappe var en 22,4 kilometer lang prøvelse fra Passy til Combloux. I avslutningen ventet en 2,5 kilometer lang bakke med et gjennomsnitt på 9,4 prosent stigning.

Vingegaard vant tempoetappen foran Pogacar og lagkompis Wout Van Aert.

– Det er utklassing, kommenter Dag-Otto Lauritzen på TV 2 da Vingegaard hadde en ledelse på over 50 sekunder.

Underveis på etappen ble det stor spenning om hvorvidt Pogacar skulle bytte sykkel før bakkene startet.

Hans danske UAEs sportsdirektør Andrej Hauptman uttalte nemlig til dansk TV2 at sloveneren ville prøve på et sykkelbytte, noe flere eksperter konspirerte i om bare var et spill for galleriet.

– Det kan være et spill. Jeg tror det ikke før jeg ser han stoppe og bytte sykkel, sa Hushovd til TV 2.

Dansk maktdemonstrasjon

Hushovd og resten av skeptikerne skulle imidlertid få feil. Da det sto igjen 5,5 kilometer til mål hoppet Pogacar av sykkelen og byttet til en vanlig landeveissykkel.

– Det kan ha vært en taktisk bommert, kommenterte Hushovd om Pogacars sykkelbytte.

Vingegaard valgte imidlertid å fortsette på temposykkelen.

Dansken var fullstendig overlegen fra start til mål og ledet med 16 sekunder ned til Pogacar ved første passering på 7,1 kilometer, før han økte med ytterligere 15 sekunder til andre passering.

Ved 18,9 kilometer hadde dansken en ledelse på ett minutt og fem sekunder.

Før tempoetappen hadde Vingegaard en ledelse på ti sekunder ned til Pogacar.

Misfornøyd med løypa

Vegard Stake Laengen ble beste nordmann på 47.-plass, mens den norske tempomesteren Søren Wærenskjold tok det meget rolig gjennom den kuperte tempoløypa.

– Jeg tok det bare kontrollert. Det var litt rart å sykle tempo uten å kjempe om å gjøre det bra. Det var litt kjedelig, sa sørlendingen til TV 2 etter målgang.

Wærenskjold er også verdensmester i tempo for U23, men endte til slutt bare på en skuffende 123.-plass. Uno-X-rytteren var ikke fornøyd med den eneste tempoløypa denne sesongen.

– Den første bakken er ganske brutal. Man skjønner at det ikke er sjans. Det hadde vært gøy om de hadde en litt mer variert løype i år, det blir ikke noe for de større gutta. Jeg skulle heller ha vært med i fjor, sa Wærenskjold.

