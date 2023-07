Ruud hardt ut mot Eikeri-kritikken: – Skjønner ikke hvorfor hun skal beklage

Nylig spilte Eikeri med Alexandra Panova i doubleturneringen i London. Tirsdag beklaget hun partnervalget etter gjentatte henvendelser fra NRK.

– Jeg er veldig lei meg for valget jeg tok, verdenssituasjonen tatt i betraktning, og min støtte går fullt og helt til Ukraina, sa hun til kanalen.

Senere samme dag tok Ruud en tøff tone da han ble konfrontert med saken foran ATP-turneringen i svenske Båstad.

– Russerne har fått spille Wimbledon i år, noe de ikke fikk i fjor, så jeg tenker ikke det bør være et problem hvem hun velger. Sånn kan skje litt tilfeldig. Jeg synes det er en litt teit sak å gå etter. Det blir heksejakt på en måte, sa han til NRK.

Verdensfireren peker på at russiske spillere ikke kan noe for hvor de er fra. Han mener Eikeri burde droppet unnskyldningen.

– Jeg kan ikke se at det er å støtte Russland, og da skjønner jeg ikke hvorfor hun skal beklage? Wimbledon har sagt de har lov, WTA og ATP, og vi følger det fordi vi spiller under de organisasjonene. Derfor synes jeg ikke det skal være noe problem at hun valgte en russer i dette tilfellet.

Ruud får russisk motstander i form av Aleksander Sjevtsjenko når han torsdag starter jakten på en ny ATP-tittel.

