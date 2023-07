Ruud får russisk motstand i Båstad

Motstanderen ble klar etter at Sjevtsjenko slo Juan Manuel Cerundolo fra Argentina i strake sett (6-3, 6-3). Tirsdagskampen var over på under 80 minutter.

Ruud har aldri før møtt den russiske 22-åringen, som er rangert som nummer 96 i verden.

Konkurransen i Sverige spilles på grus og har ATP250-status. Ruud vant finalen i 2021, men forsvant i fjor rett ut allerede i første kamp. Som i år hoppet han da over 1. runde som førsteseedet.

Ruud står med ti ATP-titler. Den siste kom i Estoril Open i Portugal i april, og det er hans hittil eneste finaleseier i 2023.

