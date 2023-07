Pogacar ser styrketegn hos rivalen før den avgjørende uken: – Han virker ikke spesielt nervøs

Pogacar må finne en måte å hente inn forspranget til Vingegaard på i løpet av den tredje og siste uka i Tour de France. Den danske Jumbo-Visma-rivalen leder med ti sekunder etter at 15. etapper er gjennomført.

Sloveren ser imidlertid styrketegn hos sin argeste konkurrent.

– Jonas ser god ut når han sitter i feltet. Han virker ikke spesielt nervøs. I mine øyne ser han virkelig sterk ut i år, sier Pogacar.

De to sammenlagtfavorittene har vist seg på et nivå over resten også i årets Tour de France. I fjor vant Vingeaard det prestisjetunge rittet etter at Pogacar hadde vunnet de to årene før der.

– Jeg vet ikke hvem som har de mentale overskuddet akkurat nå. Jeg kan kun si at jeg nyter kampen mot han (Vingegaard) for tredje året på rad. Det er en god duell som jeg har stor respekt for, fortsetter Pogacar.

Tirsdag skal sykkeeliten gjennom 16. etappe, som er en individuell tempoetappe på 22,4 kilometer. Det er totalt 21 etapper i Tour de France.

