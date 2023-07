Ingebrigtsen jakter rekordtid: – Er her for å løpe fort

Ingebrigtsen har aldri vært raskere og står med tre seirer på 1500 meter i DL-sammenheng denne sesongen.

I slutten av juni satte han stevnerekord i Lausanne, mens det ble europarekord i Bislett Games tidligere samme måned. I Polen kan rekordene nok en gang stå for fall.

– Grunnen til at jeg er i Schlesien er for å løpe fort, enda fortere enn jeg har løpt før, sa Ingebrigtsen på en pressekonferanse lørdag.

Verdensrekorden lyder på 3.26,00, satt av marokkanske Hicham El Guerrouj i 1998. Ingebrigtsens bestenotering er på 3.27,95. Nordmannen tror han gradvis kan minske forskjellen mellom tidene det neste året.

– Alle drømmer om å sette verdensrekord. Jeg er stadig ikke i den formen at jeg kan utfordre den, men hvis jeg fortsetter å sette nye personlige rekorder, så vil jeg etter hvert nærme meg. Kanskje til neste år, vi får se.

Australske Stewart McSweyn skal være fartsholder på distansen søndag. Med varmt vær og en rask bane kan grunnlaget for en ny supertid være lagt.

– Alt ligger til rette for at det blir et bra løp, sa en optimistisk Ingebrigtsen.

